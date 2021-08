La bourse est-elle trop haute ?

isa - très clair comme toujours, mais paradoxe ou concentration des flux nombre de micro et small cap ont des chiffres impressionnants et des cours aux antipodes des calculs classiques (ebitda,rbe per etc...) et globalement un indice micro en baisse de 8%. Le marché néglige des valeurs qui un jour seront les téléperformances et eurofins scientifics (elles même ignorées voici 20 ans) et dont les performances n'ont rien à rougir des gafam