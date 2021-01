La bourse reste hermétique au déclin de Trump

Rien n'arrête ces marchés financiers-là, qui évoluent presque uniformément dans le vert en 2021. Les secteurs cycliques mènent la danse, en particulier les minières et les pétrolières et dans une moindre mesure les industrielles et les financières. Le scénario central des investisseurs est celui d'une accélération de la reprise économique, aidée par les vaccins. Mais on continue à se faire peur avec la sinusoïde des contaminations, qui varie d'un pays à l'autre selon les efforts qui ont été accomplis jusque-là et la discipline des populations concernées. Ce dont nous pouvons être certains, c'est que la vaccination apparaît comme le seul rempart à une poursuite de la circulation incontrôlée du virus.

Aux Etats-Unis, la zizanie politique n'a pas l'air d'avoir de prise sur le moral des investisseurs. Évidemment, ils gardent un œil sur ce qui se passe à Washington D.C., mais ils ont bien plus de certitudes qu'il y a quelques semaines, puisque Joe Biden va occuper le bureau ovale à partir du 20 janvier prochain, c'est-à-dire dans moins de 10 jours. Quant à la fin de règne de Donald Trump elle est à l'image du personnage, bruyante et furieuse. "You are terminated", lui a assené ce weekend l'un de ses meilleurs ennemis dans le camp républicain, Arnold Schwarzenegger, ex-culturiste, ex-acteur, ex-gouverneur de Californie et ex-Terminator pour ceux qui n'avaient pas saisi l'allusion.

Pour ma part, et cela n'engage que moi, je n'aime pas Donald Trump, ni ses méthodes, ni la majeure partie de ses valeurs. Mais à son crédit, je citerais son courage face à la Chine, qui a permis de siffler la fin de l'impunité de Pékin dans de nombreux domaines. Pour le reste, et il y a quelque chose de vaguement paradoxal là-dedans, ses débordements vont peut-être aussi indirectement accélérer le débat sur la puissance des géants du numérique. La désactivation de ses comptes Twitter ou Facebook pose en effet pas mal de questions sur la liberté d'expression et le contrôle d'internet. Non pas que je partage ses idées, vous l'aurez compris, mais plutôt parce que cet exemple, même s'il est extrême compte tenu des propos et de la position de l'intéressé, montre qu'une entreprise peut décider en pressant sur un bouton de qui parle et qui se tait. C'est gênant, même si comme je l'ai lu je ne sais plus où durant le weekend, c'est aussi le reflet de notre incapacité à légiférer pour encadrer les GAFA d'aujourd'hui et ceux de demain.

La semaine sera relativement calme en indicateurs macroéconomiques, si bien que l'actualité restera dominée par l'ultime suspense de la présidence Trump : ira-t-elle vraiment au bout ? J'imagine que oui, mais il sera encore question d'article 25 de la constitution et d'Impeachment dans les jours à venir. En réalité, cela n'intéresse guère les investisseurs, qui restent focalisés sur les discours de banques centrales et la taille du plan de relance que les démocrates devraient être en mesure de faire passer aux Etats-Unis. Ainsi l'argent continue à couler à flots dans le tonneau des danaïdes et les actifs risqués gardent le vent en poupe.

Comme tous les lundis, quelques actualités du weekend à ne pas manquer :

Dans un geste lourd de symboles, les Etats-Unis ont levé samedi les restrictions sur leurs échanges avec les dirigeants de Taiwan. La Chine n'apprécie pas.

Les premières doses du vaccin de Moderna livrées en France aujourd'hui.

"One Planet Summit" en France, où une trentaine de dirigeants mondiaux doivent lundi présenter des mesures concrètes de protection de la biodiversité.

Au Royaume-Uni, les malades de la Covid-19 occupent plus de 30 000 lits d'hôpitaux, certains après avoir passé plusieurs heures dans des ambulances.

L'Espagne frappée par une tempête de neige d'une rare ampleur.

En Corée du Nord, Kim Jong Un a été désigné secrétaire général du parti des travailleurs, ce qui ne change pas grand-chose à la situation.

Ce matin, les indicateurs avancés sont légèrement baissiers en Europe, à l'image des futures américains.

Les temps forts économiques du jour

La Chine a fait état d'une inflation annuelle de 0,2 % en décembre, alors que le consensus tablait sur une stagnation. Il n'y aura pas d'autres indicateurs macro-économiques aujourd'hui.

L'euro est redescendu à 1,2173 USD. L'once d'or perd du terrain à 1830 USD. Le pétrole recule d'environ 1 % après des gains copieux, à 55,26 USD le baril de Brent et à 51,74 USD le baril WTI. La dette américaine affiche 1,12 % de rendement sur 10 ans. Le Bitcoin chute lourdement à 35 900 USD.

L’actualité des sociétés

En France

Annonces importantes

Airbus livre finalement 566 appareils en 2020, pour 268 commandes nettes.

Le PDG d'Orange déplore le retard dans le déploiement de la 5G en France.

Les CSE du groupe Suez ont assigné Suez, Veolia et Engie en procédure accélérée devant le tribunal de Nanterre afin d'obtenir davantage d'informations sur le projet de rapprochement défendu par Veolia.

La filiale Assurances du Crédit Agricole prend 30% d'EF Solare aux côtés de F2i Sgr.

Valneva muscle sa direction.

Tessi cède ses activités espagnoles à Servinform pour 19 M€.

Altamir va investir, via le fonds Apax France X, dans la société Mentaal Beter.

Valbiotis et Onxeo participent à des conférences investisseurs.

NSE reprend les parts de Desjardins dans NSE Automatech.

Lysogene reçoit l'autorisation pour démarrer l'essai clinique de thérapie génique au Royaume-Uni avec LYS-GM101 dans le traitement de la gangliosidose à GM1.

Adocia dépose un brevet sur une matrice hydrogel pour la thérapie cellulaire du diabète de type 1.

Cybergun annonce que 2,1 M€ de sa dette financière a été convertie en capital, dans le cadre du programme mis en place pour restructurer le passif.

Global Ecopower en situation précaire après avoir découvert de possibles malversations importantes. Plus de détails ici.

EOS Imaging, Vente-Unique, Geneuro et Cogra ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Annonces importantes

Ça publie aujourd'hui. Shop Apotheke, TeamViewer, Concentrix, Abcam, Brunello Cucinelli…