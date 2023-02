La bourse saoudienne compte 23 entreprises qui attendent d'être cotées en bourse, déclare le directeur de la CMA.

Il y a également plus de 75 demandes en attente d'approbation de cotation et 70 mandats signés avec des intermédiaires et conseillers financiers au début du processus, a déclaré le président du CMI, Mohammed bin Abdullah Elkuwaiz, lors d'une conférence à Riyad.

Les sociétés qui décrochent l'approbation de la CMI ont six mois pour lancer leurs ventes publiques d'actions.

"Si vous regardez cela en tandem, cela nous donne une indication que nous avons encore un pipeline très, très sain", a déclaré Elkuwaiz lors du Forum du marché des capitaux saoudien.

Le marché boursier saoudien a connu 49 nouvelles cotations l'année dernière, dans lesquelles les entreprises ont levé environ 40 milliards de riyals (10,66 milliards de dollars), a-t-il déclaré, ajoutant que l'organisme de surveillance du marché prévoit également de créer un cadre réglementaire pour les doubles cotations.

(1 $ = 3,7525 riyals)