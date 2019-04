Bourse de Paris : La bourse somnole en attendant les "techs"

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Il faut bien l'avouer, on s'ennuie un peu sur les marchés financiers ces derniers jours. Les grands indices évoluent dans des bornes étroites alors que les publications d'entreprises se densifient. Les espoirs suscités vendredi par les performances trimestrielles de JP Morgan et Wells Fargo ont été un peu douchées par des chiffres nettement moins dynamiques chez Goldman Sachs hier. Pour autant, la banque américaine se porte plutôt bien et les regards vont désormais se tourner vers d'autres baromètres, notamment le secteur technologique avec Netflix et IBM en fers de lance aujourd'hui, ou le secteur de la consommation discrétionnaire, avec L'Oréal ce soir après la clôture.L'attentisme ambiant n'est pas forcément une mauvaise chose. Il permet de prendre du recul pour analyser la situation après une belle série haussière au 1trimestre. Et n'oublions pas qu'il coïncide avec une période à hauts risques, durant laquelle se télescopaient le Brexit et les tractations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Aucun des deux dossiers n'est réglé, me direz-vous. Mais plus les délais s'allongent, mieux le marché intègre le risque.Le CAC40 gagnait quelques points à l'ouverture à 5510 points.En matinée, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de l'emploi britannique (10h30) et de l'indice allemand ZEW de confiance des financiers (11h00). Deux statistiques également aux États-Unis, la production industrielle & l'utilisation des capacités (15h15) puis l'indice immobilier NAHB (16h00). Ce matin, la Chine a annoncé une croissance de ses prix immobiliers en mars légèrement supérieure à celle de février. Les marchés attendent demain l'annonce du PIB chinois du 1trimestre.L'euro campe sur ses positions autour de 1,13 USD. L'once d'or a perdu un peu de terrain à 1285 USD. Le pétrole recule également, à 71 USD pour le Brent et à 63,30 USD pour le WTI. Le taux de l'obligation américaine à 10 ans est de 2,547% ce matin. Le Bitcoin a reculé assez nettement hier avant de se stabiliser ce matin à 5050 USD.