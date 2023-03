La bourse suisse SIX Group a déclaré mercredi qu'elle n'avait reçu "aucune indication ou orientation négative" de la part des bourses chinoises indiquant une pause ou un blocage des approbations pour l'émission de Global Depository Receipts (GDR) par des sociétés chinoises.

Bloomberg a rapporté la semaine dernière que l'autorité chinoise de régulation des valeurs mobilières retardait l'approbation de nouvelles émissions de GDR par des entreprises chinoises, en partie à cause de préoccupations concernant les activités d'arbitrage.

Reuters a également rapporté la semaine dernière que le projet du géant chinois des batteries CATL de lever au moins 5 milliards de dollars en GDR suisses avait été retardé en raison des inquiétudes des régulateurs quant à la taille de l'offre.

SIX est "en contact régulier" avec les bourses de Shanghai et de Shenzhen, a déclaré un porte-parole dans un courriel mercredi, en réponse aux questions de Reuters concernant l'émission de GDR.

Les commentaires de SIX interviennent après que la China Securities Regulatory Commission (CSRC) a approuvé lundi les projets de deux sociétés chinoises de vendre des GDR et d'être cotées en Suisse.

Les sociétés cotées à Shanghai et à Shenzhen peuvent vendre des GDR et être cotées à la SIX dans le cadre du programme "China-Switzerland Stock Connect".