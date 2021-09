La bourse suisse SIX reçoit l'autorisation réglementaire pour une bourse d'actifs numériques

La bourse suisse SIX a reçu l'approbation réglementaire de l'autorité de surveillance des marchés financiers pour sa nouvelle bourse SDX, a-t-elle annoncé vendredi, ouvrant la voie à la mise en service de sa place de marché pour les actifs numériques.

"La numérisation des marchés financiers se poursuit à un rythme soutenu et, bien que la forme finale du marché soit encore en évolution, il s'agit d'une étape importante pour fournir aux investisseurs institutionnels une infrastructure sûre et robuste", a déclaré Thomas Zeeb, responsable mondial des bourses de SIX, dans un communiqué.

Le feu vert de l'autorité de régulation FINMA autorise également SIX à exploiter un dépositaire central de titres pour les actifs numériques, a déclaré la bourse.

Les plans de la nouvelle plateforme de négociation SIX Digital Exchange (SDX) ont été dévoilés en 2018, au début du boom des cryptomonnaies provoqué par le bitcoin et d'autres projets, et alors que les marchés financiers commençaient à s'intéresser à sa technologie blockchain sous-jacente.

Son lancement était initialement prévu pour le deuxième semestre de 2019. SIX n'a pas précisé quand la plateforme devait actuellement être mise en service.

SDX doit fonctionner sur la technologie du grand livre distribué, un système numérique d'enregistrement des transactions d'actifs sur plusieurs sites inspiré de la blockchain.

La bourse a déclaré vendredi qu'elle voyait la plateforme créer un réseau d'échange mondial pour les actifs numériques à mesure que la clientèle de ces actifs s'élargit pour inclure les banques, les émetteurs, les compagnies d'assurance et les investisseurs institutionnels.

Les responsables de SIX ont précédemment déclaré que SDX était susceptible de proposer la négociation d'actions sélectionnées, puis d'autres actions et, plus tard, d'obligations et éventuellement de fonds négociés en bourse.

Ils ont laissé entrevoir que d'autres actifs, tels que des tableaux ou des voitures de collection, pourraient aussi un jour changer de mains sur SDX sous la forme de jetons. (Reportage de Brenna Hughes Neghaiwi ; Montage de Jan Harvey)