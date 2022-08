Le rendement à 5 ans a atteint un sommet de 2,785 %, son plus haut depuis avril 2010 et une hausse de 11 points de base sur la journée - dépassant de loin les hausses observées parmi les rendements obligataires américains et allemands.

Le rendement du gilt à 20 ans a dépassé 3,2 % mercredi pour la première fois depuis 2014.