La branche de l'aviation civile prévoit des licenciements

Zurich (awp) - Plusieurs entreprises de la branche de l'aviation civile prévoient des licenciements. C'est notamment le cas de la société d'assistance au sol Swissport, qui discute depuis mercredi dernier d'un plan social à l'aéroport de Zurich, a rapporté la SonntagsZeitung.

La question d'un plan social est aussi à l'ordre du jour de Gategroup et SR Technics prévoit, à moyen terme, une réduction de jusqu'à un tiers des quelque 1300 emplois qui subsistent à Zurich.

Swissport emploie environ 5000 salariés en Suisse, Gategroup environ 2000. Les deux entreprises sont en mains étrangères: Temasek et PRJ Capital détiennent Gategroup et SR Technics et Swissport sont propriété de l'endetté chinois HNA.

En mai, le Conseil national a voté des crédits d'aide pour le secteur de l'aviation civile. Les deux compagnies aériennes Swiss et Edelweiss recevront un soutien de 1,275 milliard de francs suisses et les autres entreprises de la branche 600 millions.

Afin que les entreprises du fret, de la gestion des bagages, de l'entretien et de la restauration dans l'enceinte des aéroports puissent toucher une aide, le Parlement doit encore voter une modification de la loi, car l'actuelle loi sur l'aviation civile ne contient pas les bases juridiques nécessaires.

