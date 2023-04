Le plus grand gestionnaire d'actifs britannique, Legal & General Investment Management (LGIM), a déclaré jeudi qu'il soutiendrait un certain nombre de résolutions d'actionnaires axées sur le climat lors des assemblées annuelles des principales banques américaines et canadiennes.

LGIM, le fonds de l'assureur Legal & General, qui gère plus de 1 500 milliards de dollars, a déclaré qu'il rendait publiques les assemblées des banques dans le cadre d'une stratégie d'escalade après avoir soutenu plusieurs votes sur le climat l'année dernière.

"Nous continuons à considérer que la décarbonisation du secteur bancaire et de ses clients est essentielle pour garantir la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris", a déclaré LGIM dans un communiqué, faisant référence à l'objectif commun du monde de limiter le réchauffement climatique.

"Par conséquent, nous pensons que notre soutien à bon nombre de ces résolutions - toujours en fonction des spécificités de leur langage de rédaction et de leur nature consultative ou contraignante - est justifié."

LGIM a déclaré qu'il soutiendrait les propositions pour une politique en temps utile visant à éliminer progressivement les prêts et les souscriptions pour l'exploration et le développement des combustibles fossiles chez Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Morgan Stanley.

"Nous continuons d'insister sur le fait que les conseils d'administration des institutions financières doivent examiner attentivement leur stratégie et leur goût du risque à l'égard des combustibles fossiles dans un avenir proche", a déclaré le LGIM.

LGIM a déclaré qu'il soutiendrait également les propositions appelant les créanciers à publier un rapport divulguant les objectifs de réduction des émissions absolues en 2030 fondés sur la science pour les secteurs fortement émetteurs de Royal Bank of Canada, Bank of America, Goldman Sachs et JPMorgan Chase.

Elle soutiendrait également les votes demandant un rapport sur la manière dont la banque aligne ses activités de financement sur ses objectifs pour 2030 à la Banque Toronto-Dominion, à la Bank of America, à Wells Fargo, à Goldman Sachs, à JPMorgan Chase et à Morgan Stanley.

"Nous pensons que des informations détaillées sur la manière dont une entreprise a l'intention d'atteindre les objectifs 2030 qu'elle a fixés peuvent attirer davantage l'attention du conseil d'administration sur les étapes et le calendrier impliqués et fournir une assurance aux parties prenantes", a déclaré LGIM.

(1 $ = 0,7993 livre)