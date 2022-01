La branche informatique est optimiste en ce début d'année

Zurich (awp) - La branche des technologies de l'information et de la communication (TIC) est optimiste pour l'année en cours. L'indice trimestriel Swico ICT s'est établi à 120,7 points pour le premier trimestre 2022, la deuxième valeur la plus élevée enregistrée depuis le début des mesures, indique la faîtière Swico mercredi.

Tous les segments ne sont toutefois pas logés à la même enseigne. Le segment "Electronique grand public", avec 88,5 points, et "Imagerie, Impression et Finition", avec 95,9 points, n'atteignent en effet pas le seuil de la zone de croissance, fixé à 100 points.

Le segment "Conseil" affiche un fort optimisme, avec 128,3 points, la valeur la plus élevée jamais enregistrée depuis le début des mesures. La branche des logiciels (121,8 points) et les services IT (117,4 points) enregistrent également de solides perspectives.

Dans l'ensemble, la croissance devrait être rentable pour la branche, mais des défis existent, notamment pour gérer les clients et remporter de nouveaux projets.

Les résultats sont toutefois à prendre avec des pincettes, dans la mesure où les données sur lesquelles se base l'indicateur ont été recueillies avant l'apparition du variant Omicron et l'explosion du nombre de cas, explique Swico.

