La britannique Truss sacrifie son proche ami Kwarteng sur un plan fiscal mal aimé

L'alliance idéologique de Kwarteng avec Truss était telle que certains initiés ont dit que les deux avaient presque le même cerveau, du moins dans leur engagement envers l'économie de marché et les petits États.

Pourtant, c'est lui qui a finalement porté la responsabilité d'un plan fiscal malvenu qui a ébranlé les marchés obligataires, effrayé les investisseurs et suscité une vive réaction des parlementaires du Parti conservateur au pouvoir.

Kwarteng, 47 ans, s'était rendu à Washington pour une réunion du Fonds monétaire international (FMI) où son chef lui a carrément dit que la politique fiscale de la Grande-Bretagne ne devait pas saper la Banque d'Angleterre, qui augmente les taux d'intérêt.

Abrégeant sa visite, il s'est envolé pour Londres vendredi afin de "continuer à travailler à un rythme soutenu" pour un plan fiscal à moyen terme qui doit être présenté à la fin du mois.

Au lieu de cela, alors qu'il était dans les airs, il a été décidé que Kwarteng devait partir.

Dans une lettre de démission, Kwarteng a clairement indiqué que Truss avait demandé son départ, et n'a pas caché leur vision commune de l'économie britannique.

"Nous sommes collègues et amis depuis de nombreuses années. En temps utile, j'ai pu constater votre dévouement et votre détermination. Je crois que votre vision est la bonne", a écrit Kwarteng à Truss.

Truss a été choisie par les membres conservateurs le mois dernier pour diriger le pays sur la base d'un programme de faible imposition qui promet de défier "l'orthodoxie du Trésor".

Chargé de concrétiser cette vision, Kwarteng a licencié le plus haut fonctionnaire du ministère des finances, Tom Scholar, et a dévoilé une série de réductions d'impôts non financées dans le but de transformer "le cycle vicieux de la stagnation en un cycle vertueux de croissance".

Ce qu'il a déclenché à la place, c'est un cercle vicieux de perte de confiance des marchés, de fuite des actifs britanniques et de dégâts tels sur les marchés obligataires britanniques que la Banque d'Angleterre a dû intervenir et commencer à acheter des gilts.

QUELLE JOURNÉE

Le plan radical de Kwarteng, qui s'avouait être destiné à stimuler la croissance économique après plus d'une décennie de stagnation, n'a jamais été bien accueilli. Les critiques ont déclaré que l'abandon du taux supérieur de l'impôt sur le revenu et la suppression du plafonnement des bonus des banquiers favorisaient les riches pendant l'une des crises du coût de la vie les plus dures depuis des décennies.

Le 3 octobre, le gouvernement a été contraint de faire volte-face sur le taux supérieur d'imposition sur le revenu.

Kwarteng a commencé un discours à la conférence du Parti conservateur plus tard ce jour-là par une boutade : "Quelle journée !"

Mais la volte-face n'était pas suffisante. Pas plus que d'autres mesures visant à rétablir l'orthodoxie du Trésor par le choix du remplaçant de Scholar et la décision de présenter un plan et des prévisions budgétaires à moyen terme.

L'Institute for Fiscal Studies (IFS) a déclaré que M. Kwarteng devait procéder à des réductions de dépenses ou à des augmentations d'impôts à hauteur de 62 milliards de livres (69,7 milliards de dollars) pour empêcher que la dette publique ne représente une part toujours plus importante de l'économie.

Les propres parlementaires conservateurs de Truss étaient également mécontents de la façon dont elle et Kwarteng géraient les choses. Lors d'une réunion avec les parlementaires mercredi, elle a indiqué une volonté de s'engager dans leurs préoccupations, un signe que des concessions pourraient être proposées.

"On commence à se rendre compte que gouverner est plus complexe qu'il n'y paraît", a déclaré un parlementaire qui a assisté à la réunion.

"Il est assez difficile de voir comment on peut se sortir du piège dans lequel on se trouve sans faire des gestes probablement assez importants."

Dans une réponse à Kwarteng, Truss a déclaré qu'elle était profondément désolée de perdre un ami de longue date du gouvernement. "Je respecte profondément la décision que vous avez prise aujourd'hui. Vous avez fait passer l'intérêt national en premier", a-t-elle écrit.

JE VOUS SOUHAITE BONNE CHANCE

Fils d'immigrants ghanéens, Kwarteng a fréquenté Eton, l'une des écoles privées les plus prestigieuses de Grande-Bretagne, qui a été l'alma mater de nombreux hommes politiques.

Kwarteng a obtenu un "double-first" à l'université de Cambridge en lettres classiques et en histoire, et a également fréquenté l'université de Harvard aux États-Unis.

Son mandat de ministre des finances, connu en Grande-Bretagne sous le nom de Chancelier de l'Échiquier, est le plus court depuis 1970, lorsque le conservateur Iain Macleod est décédé un mois après avoir occupé ce poste.

Mais le fait qu'un ministre des finances soit mis au rancart aussi rapidement en raison de ses politiques - surtout lorsqu'elles étaient si proches de celles du premier ministre - est sans précédent dans les temps modernes.

En la personne de Kwarteng, Truss avait choisi un collègue idéologue avec lequel elle a coécrit un livre qui expose une vision de la Grande-Bretagne basée sur une faible imposition, un petit État et la déréglementation.

Parlementaire depuis 2010 et historien de l'économie connu pour son intellect, certains ont averti que Kwarteng n'avait pas l'expérience nécessaire pour diriger l'énorme ministère des finances.

Une source conservatrice chevronnée a déclaré avant sa nomination que le Trésor "approuverait son cerveau (mais) désapprouverait son indépendance".

Et maintenant, Truss - dont les premières semaines au pouvoir lui ont fait peu d'amis - a fait de l'un de ses plus proches alliés un ennemi potentiel, bien qu'il ait déclaré qu'il resterait loyal.

"Votre succès est le succès de ce pays", a-t-il écrit à Truss. "Et je vous souhaite bonne chance".

(1 $ = 0,8895 livre)