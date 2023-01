La campagne anti-GSE aux États-Unis aurait pu coûter jusqu'à 708 millions de dollars aux contribuables - étude

L'étude, commandée par l'organisation à but non lucratif The Sunrise Project, attribue la hausse des coûts principalement à la réduction de la concurrence pour souscrire des obligations d'État dans les six États les plus avancés dans la restriction des sociétés financières ou qui envisagent de le faire.

Les restrictions signifieraient que moins de banques chercheraient à garantir l'émission d'obligations municipales, un moyen courant pour les villes de lever des fonds.

L'année dernière, les républicains ont intensifié leur réaction contre les entreprises qui intègrent des objectifs environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) dans leurs activités, arguant qu'elles devraient se concentrer davantage sur le rendement des investissements.

L'année dernière, la Virginie-Occidentale a interdit aux banques, y compris à certains des plus grands souscripteurs comme JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo et le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, de gagner des marchés publics en raison de leur approche de la finance durable, et d'autres États ont pris des mesures similaires.

Selon la nouvelle étude, les contribuables de six États - le Kentucky, la Floride, la Louisiane, l'Oklahoma, la Virginie-Occidentale et le Missouri - auraient pu être confrontés à des frais d'intérêts supplémentaires de 708 millions de dollars sur les obligations municipales au cours des 12 derniers mois.

L'étude s'est basée sur un récent article de la Wharton School of Business qui a révélé que les contribuables du Texas auraient pu faire face à 532 millions de dollars de frais d'intérêts supplémentaires en raison des restrictions introduites dans cet État.

"Les législateurs devront faire face à la réaction de leurs électeurs pour avoir jeté des centaines de millions de dollars dans les toilettes pour leurs propres jeux politiques", a déclaré Andrew Behar, PDG du groupe de défense des actionnaires As You Sow, l'un des commanditaires de l'étude.

Les différences entre les États pourraient limiter la pertinence du modèle texan. Matt Frey, conseiller politique de la trésorière républicaine du Kentucky, Allison Ball, a fait remarquer que les municipalités sont exemptées d'une récente loi d'État destinée à protéger les entreprises énergétiques et que, par conséquent, "cela ne devrait pas affecter le marché des obligations municipales" dans l'État."