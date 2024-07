Le mois dernier, la campagne électorale du président Joe Biden a dépassé les dépenses de son adversaire Donald Trump, selon des informations publiées samedi qui montrent que les coffres du président ont commencé à gonfler, même après une performance désastreuse lors du débat.

Le principal compte de campagne de M. Biden, un démocrate, a recueilli 64 millions de dollars en juin et dépensé 59 millions de dollars, principalement pour des publicités de campagne, terminant le mois avec 95 millions de dollars en banque, selon une déclaration soumise à la Commission électorale fédérale (Federal Election Commission).

Le compte principal du républicain Trump a déclaré avoir recueilli 21 millions de dollars en juin et dépensé environ 10 millions de dollars, tout en disposant de 128 millions de dollars en liquide à la fin du mois.

M. Biden, 81 ans, a collecté plus de 5 millions de dollars dans les trois jours qui ont suivi son débat du 27 juin contre M. Trump, 78 ans, au cours duquel le président a bégayé tout au long du débat et n'a pas réussi à contester énergiquement les attaques de M. Trump, qui comportait de nombreuses fausses affirmations.

Mais ce mois-ci, M. Biden a été confronté à une vague d'appels de parlementaires démocrates lui demandant de se retirer de la course, et sa collecte de fonds aurait diminué jusqu'à présent.

M. Biden et M. Trump se sont livrés à une course serrée dans les sondages nationaux, bien que M. Trump soit en tête dans plusieurs sondages réalisés dans des États clés qui pourraient déterminer le vainqueur de l'élection présidentielle du 5 novembre.

Depuis le début du mois de juillet, 35 démocrates du Congrès ont publiquement appelé M. Biden à renoncer à sa candidature à la réélection, nombre d'entre eux invoquant son âge avancé et ses difficultés sur la scène des débats. Plusieurs activités de collecte de fonds organisées par M. Biden auraient été suspendues, certains donateurs importants ayant demandé à M. Biden de se retirer.

Si M. Biden se retire de la course, le contrôle des fonds de sa campagne pourrait être transféré à sa colistière, la vice-présidente Kamala Harris, si elle devient la candidate démocrate. M. Biden pourrait également transférer son trésor de guerre au Parti démocrate, qui est déjà un important collecteur de fonds pour sa réélection et qui a déclaré avoir recueilli 39 millions de dollars avec son principal groupe de collecte de fonds en juin.

Le principal compte de collecte de fonds du Parti républicain de Trump a recueilli 67 millions de dollars au cours du mois.

M. Trump avait recueilli plus de fonds que M. Biden en mai, lorsque les partisans de l'ancien président ont augmenté leurs dons à la suite de sa condamnation le 30 mai pour fraude commerciale, une affaire que M. Trump a décriée, sans preuve, comme étant motivée par des considérations politiques.

Le plus important super PAC soutenant M. Trump, connu sous le nom de MAGA Inc, a déclaré avoir recueilli plus de 22 millions de dollars au cours du mois, dont 5 millions de dollars versés par l'hôtelier Robert Bigelow et par Linda McMahon, ancienne chef d'entreprise dans le domaine de la lutte professionnelle.

Du côté de Joe Biden, Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, a donné 3 millions de dollars à FF Pac, un super PAC soutenant les efforts de réélection du président, comme l'a montré une déclaration séparée à la Commission électorale fédérale.