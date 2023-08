La campagne de réélection du président américain Joe Biden profitera du débat républicain de la semaine prochaine dans l'État du Wisconsin pour mobiliser des milliers de bénévoles sur les réseaux sociaux et lancer sa première campagne de publicité destinée aux électeurs noirs et latinos, selon un responsable démocrate.

Les candidats républicains à la présidence se réunissent à Milwaukee mercredi prochain pour leur premier débat de la saison de campagne 2024, même si le favori et ancien président Donald Trump a déclaré qu'il ne participerait pas à l'émission de Fox News.

M. Trump sera peut-être absent, mais les démocrates le suivront de près, à Milwaukee et dans tout le pays, et l'utiliseront comme "une opportunité de presse et d'organisation à fort impact", selon le responsable de la campagne, qui n'a pas souhaité être identifié.

À partir de mercredi, la campagne de Joe Biden lancera sa troisième grande campagne de publicité payante du cycle électoral, y compris les premiers messages destinés aux médias latinos et noirs, a indiqué le responsable, tout en refusant de donner un chiffre.

La campagne prévoit de placarder Milwaukee de publicités énumérant le "palmarès" de M. Biden, tandis qu'un camion d'affichage fera le tour du lieu du débat. Cedric Richmond, coprésident de la campagne de Joe Biden, et Jaime Harrison, président du Comité national démocrate (DNC), tiendront une conférence de presse avant le débat.

La campagne demandera à des centaines de milliers de bénévoles, en particulier dans les États en transition, de publier en ligne pendant le débat des messages opposant les déclarations des républicains au bilan de M. Biden, après avoir organisé une vaste session de formation ce week-end.

"Nous utilisons le débat comme une occasion d'activer et de dynamiser nos partisans, ainsi que d'élargir le soutien au couple Biden-Harris et à notre programme en faveur de la classe moyenne et de la protection des libertés des Américains", a déclaré Julie Chavez Rodriguez, directrice de la campagne de M. Biden, dans un communiqué.

Jusqu'à présent, la campagne de réélection de M. Biden s'est déroulée dans la plus grande discrétion et a largement évité les rassemblements et événements publics, M. Biden se concentrant essentiellement sur la collecte de fonds et la présidence.

Aucun concurrent sérieux ne s'est manifesté pour l'investiture de M. Biden au sein du parti démocrate. Il n'est pas rare que la campagne de réélection d'un président sortant démarre lentement : Barack Obama a tenu son premier rassemblement officiel pour l'élection de 2012 en mai de la même année.

Selon les stratèges politiques, M. Biden doit séduire les électeurs noirs et latinos qui n'ont pas été impressionnés et qui ont rendu possible sa victoire aux élections de 2020, dynamiser les démocrates qui ne sont pas enthousiastes à l'idée d'un second mandat de quatre ans, et faire remonter sa cote de popularité qui se situe actuellement autour de 40 %.

Le Wisconsin fait partie d'une poignée de "swing states" très divisés où les deux partis concentrent leurs ressources en 2024. M. Biden a remporté l'État avec moins d'un point de pourcentage en 2020 ; M. Trump a remporté le Wisconsin avec une marge similaire en 2016.