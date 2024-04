La campagne de réélection du président américain Joe Biden a annoncé samedi avoir collecté plus de 187 millions de dollars au cours du premier trimestre 2024, soit près du double de ce qu'elle avait récolté au cours du trimestre précédent.

Rien qu'en mars, lorsque Joe Biden a obtenu l'investiture du parti démocrate, la campagne a récolté plus de 90 millions de dollars, contre plus de 53 millions le mois précédent. L'équipe a également fait état de 192 millions de dollars en caisse, ce qui, selon elle, représente le montant le plus élevé jamais atteint par un candidat démocrate à ce stade du cycle.

La campagne de M. Biden a recueilli plus d'argent avant les élections de novembre que celle de son rival républicain Donald Trump. Les analystes attribuent cela au statut de candidat sortant de M. Biden et au soutien de ses prédécesseurs démocrates.

En mars, les anciens présidents démocrates Barack Obama et Bill Clinton se sont joints à M. Biden lors d'une soirée de collecte de fonds à New York qui, selon les organisateurs, a permis de récolter plus de 25 millions de dollars.

La campagne a déclaré que les fonds annoncés samedi provenaient de toutes les sources de financement qui, par le passé, comprenaient la campagne de M. Biden, le Comité national démocrate et les comités conjoints de collecte de fonds.

Au cours du premier trimestre, 96 % des dons étaient inférieurs à 200 dollars, et plus de 1,1 million de donateurs ont versé plus de 1,9 million de contributions, a indiqué la campagne.

Elle a ajouté qu'elle comptait plus de 212 000 donateurs de soutien, soit plus du double du nombre de donateurs à ce stade du cycle de 2020, au cours duquel M. Biden a battu M. Trump.

La campagne se lance dans une campagne médiatique payante de 30 millions de dollars, d'une durée de six semaines, dans les États clés, notamment en achetant des publicités ciblant les électeurs latinos, noirs, asiatiques et insulaires du Pacifique, ainsi que les partisans de Nikki Haley, qui a mis fin, début mars, à son défi de longue haleine contre M. Trump pour l'investiture républicaine.

M. Biden s'est rendu dans tous les États clés en moins de 20 jours, et ses collaborateurs ont participé à 69 événements de campagne en mars, a indiqué la campagne.