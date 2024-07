La campagne du candidat républicain à la présidence Donald Trump a déposé une plainte auprès de la Commission électorale fédérale mardi, arguant que la vice-présidente des États-Unis Kamala Harris ne pouvait pas légalement s'approprier les fonds collectés par la campagne de réélection du président Joe Biden.

M. Biden, un démocrate de 81 ans qui était dans une course serrée avec l'opposant républicain Donald Trump, a soutenu Mme Harris lorsqu'il a mis fin à sa candidature à la réélection dimanche. Mme Harris a rapidement pris le contrôle des comptes de campagne de M. Biden et, lundi soir, elle a obtenu l'investiture de la majorité des délégués qui, lors de la convention du parti le mois prochain, détermineront le candidat, selon sa campagne.

La lutte pour les comptes, qui représentaient environ 95 millions de dollars à la fin du mois de juin, s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les républicains pour empêcher Mme Harris de prendre la tête du parti démocrate.

La campagne de Trump a soutenu que Mme Harris avait entrepris une "collecte d'argent éhontée", selon le document déposé par David Warrington, l'avocat général de la campagne. Dans ce document, qui a été transmis à Reuters, M. Warrington a déclaré que Mme Harris était en train de commettre ce qu'il a décrit comme "la plus grande violation de l'histoire américaine en matière de financement de campagne".

Saurav Ghosh, avocat au Campaign Legal Center, un groupe de surveillance non partisan, a déclaré qu'étant donné que Mme Harris faisait déjà partie de "Biden for President" en tant que candidate à la vice-présidence, ses droits sur l'argent devraient être garantis.

Quoi qu'il en soit, il est peu probable que les autorités électorales résolvent la question avant l'élection présidentielle du 5 novembre.

La FEC a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de commenter les questions d'application non résolues.

La campagne de Mme Harris a déclaré avoir recueilli 100 millions de dollars depuis dimanche, date à laquelle M. Biden s'est retiré de la campagne et a apporté son soutien à Mme Harris, dépassant ainsi le total restant de M. Biden en l'espace de quelques jours seulement. Sa campagne a rejeté la plainte de la FEC.

"Les républicains sont peut-être jaloux de l'énergie déployée par les démocrates pour vaincre Donald Trump et ses alliés MAGA, mais les plaintes juridiques sans fondement - comme celles qu'ils formulent depuis des années pour tenter de supprimer des votes et de voler des élections - ne feront que les distraire pendant que nous recrutons des bénévoles, que nous parlons aux électeurs et que nous remportons cette élection", a déclaré Charles Kretchmer Lutvak, porte-parole de la campagne de Mme Harris.