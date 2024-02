La candidate républicaine à la présidence Nikki Haley, la dernière rivale de Donald Trump dans la course aux primaires, a demandé la protection des services secrets américains, a annoncé sa campagne lundi.

Bien que la campagne n'ait pas révélé les menaces spécifiques qui ont motivé cette demande, Mme Haley, ancienne ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies, a été la cible de deux incidents "swatting", l'un le 30 décembre et l'autre le 1er janvier, avait précédemment rapporté Reuters.

Ces derniers jours, des manifestants s'opposant au soutien de Mme Haley en faveur d'une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine ou soutenant la candidature de M. Trump ont régulièrement perturbé ou manifesté à proximité des événements organisés par Mme Haley en Caroline du Sud.

Mme Haley fait campagne dans cet État, dont elle a été gouverneure de 2011 à 2017, avant les primaires du 24 février.

Le Secret Service assure souvent la sécurité des principaux candidats à l'élection présidentielle, qu'il s'agisse d'élections générales ou primaires. Selon la réglementation fédérale, cette protection doit être autorisée par le secrétaire à la sécurité intérieure, en consultation avec le comité consultatif du Congrès, qui est composé de cinq membres, dont le premier démocrate et le premier républicain du Sénat et de la Chambre des représentants.

Le ministère de la sécurité intérieure n'a pas immédiatement commenté la demande de protection de Mme Haley, qui a d'abord été rapportée par le Wall Street Journal.

Le swatting consiste à faire de fausses déclarations à la police afin de déclencher une réaction potentiellement dangereuse de la part des agents. Les experts en application de la loi considèrent qu'il s'agit d'une forme d'intimidation ou de harcèlement qui est de plus en plus utilisée pour cibler des personnalités, notamment des fonctionnaires impliqués dans les affaires civiles et pénales contre M. Trump.

Le Federal Bureau of Investigation suivait l'un des appels canulars qui ont conduit à l'incident de swatting au domicile de Mme Haley en Caroline du Sud en décembre et avait l'intention d'ouvrir une "évaluation de la menace", selon un courrier électronique obtenu par Reuters en janvier.

Mme Haley a déclaré que ses parents étaient à la maison lors de l'incident de décembre.

Dans la bataille pour affronter le président démocrate Joe Biden lors des élections générales de novembre, M. Trump devance Mme Haley de plus de 56 points de pourcentage, selon une moyenne établie par le site d'analyse de sondages FiveThirtyEight. En Caroline du Sud, M. Trump a une avance d'environ 32 points.