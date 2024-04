La campagne de Trump demande à débattre plus tôt et plus souvent avec Joe Biden

Le candidat républicain à la présidence Donald Trump souhaite débattre avec le président Joe Biden plus souvent que les trois fois habituelles et plus tôt dans le cycle électoral de 2024, a indiqué sa campagne dans une lettre adressée jeudi à la commission chargée de superviser les débats.

M. Trump, qui a refusé de débattre avec ses adversaires lors des primaires du Parti républicain avant de devenir le candidat présomptif le mois dernier, s'est tourné ces dernières semaines vers M. Biden, lui proposant de débattre avec lui "n'importe quand, n'importe où, n'importe où". Jeudi, les deux principaux conseillers de campagne de M. Trump ont envoyé une lettre à la Commission des débats présidentiels, qui organise habituellement trois débats, pour lui demander de monter plus tôt sur scène face à M. Biden. "La Commission doit avancer le calendrier de ses débats proposés pour 2024 afin que davantage d'Américains aient la possibilité de voir les candidats avant de commencer à voter, et nous plaidons pour l'ajout d'autres débats", ont écrit Susie Wiles et Chris LaCivita dans la lettre, qui a été rendue publique par la campagne. Susie Wiles et Chris LaCivita ont déclaré qu'ils étaient d'accord avec une "lettre en attente" préparée par les principales chaînes de télévision, qui se sont unies pour garantir la tenue de débats entre M. Biden et M. Trump. Le New York Times a été le premier à faire état de cette lettre commune en début de semaine. M. Biden ne s'est pas engagé à débattre avec M. Trump, mais il n'a pas exclu cette possibilité, déclarant le mois dernier que cela dépendrait du comportement de l'ancien président. Le camp de M. Biden craint qu'une fois sur scène, M. Trump ne respecte pas les règles établies par la Commission, et certains conseillers de M. Biden préféreraient ne pas élever M. Trump en le plaçant sur la même scène que le président démocrate sortant. Selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé mercredi, M. Biden a une avance de 41 % sur M. Trump parmi les électeurs inscrits, contre 37 % pour M. Trump. Il y a deux ans, le Comité national républicain a décidé de se retirer des débats organisés par la Commission, à la suite de plaintes de M. Trump concernant le calendrier des événements, les formats des débats et la sélection des modérateurs. Dans leur lettre, MM. Wiles et LaCivita se plaignent de ce qu'ils appellent un "modérateur manifestement anti-Trump" lors du premier des deux débats de 2020 et affirment que les débats de 2024 doivent être "véritablement équitables et menés de manière impartiale". La Commission des débats présidentiels n'a pas répondu à une demande de commentaire sur la lettre.