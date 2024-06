Les jumeaux milliardaires Winklevoss, fondateurs de la société de crypto-monnaie Gemini, ont été remboursés après que leurs dons en bitcoins à la campagne présidentielle de Donald Trump ont dépassé le montant maximum autorisé par la loi fédérale, a rapporté Bloomberg News vendredi.

Tyler et Cameron Winklevoss, dont la société de crypto-monnaie a conclu en février des accords de règlement avec les régulateurs financiers des États-Unis et de l'État de New York à la suite d'accusations de malversations, ont chacun annoncé des dons d'un million de dollars en bitcoins dans des messages sur le site de médias sociaux X jeudi.

Leurs dons ont dépassé le montant maximum de 844 600 dollars que le comité Trump peut légalement accepter par personne, selon le rapport. La partie dépassant cette limite a été remboursée aux donateurs, selon le rapport, citant un responsable de la campagne.

Un porte-parole de la campagne Trump n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Les dons ont été faits après que M. Trump se soit présenté comme un champion de la crypto-monnaie, notamment lors d'une collecte de fonds à San Francisco ce mois-ci avec des cadres de la technologie, au cours de laquelle il a critiqué les tentatives des démocrates de réglementer le secteur de la crypto-monnaie. (Reportage de Pritam Biswas à Bengaluru ; Rédaction de Shilpi Majumdar)