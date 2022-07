La campagne de "prospérité commune" de la Chine réduit les salaires et les avantages des banquiers d'affaires.

Les banques d'investissement publiques, dont China International Capital Corp (CICC) et Citic Securities, ont procédé à des réductions de salaire cette année et ont retardé le versement de primes à leur personnel, selon quatre personnes. Dans certains cas, les réductions ont atteint jusqu'à 60 %, ont-elles précisé.

D'autres, comme la société d'État China Merchants Securities, ont réduit les indemnités de déplacement et de représentation depuis le début de l'année, ont déclaré à Reuters deux autres personnes connaissant bien le dossier.

"Le plafonnement du salaire de l'industrie financière est conforme à la tendance générale, et il fait également partie de l'effort de prospérité commune", a déclaré Xia Chun, économiste en chef chez le gestionnaire de patrimoine Yintech Investment Holdings à Hong Kong.

Malgré le ralentissement économique de la Chine, le secteur financier était l'une des rares industries lucratives pour les professionnels après que les mesures de répression réglementaires sur deux autres secteurs très rémunérateurs - la technologie et l'immobilier - aient entraîné des pertes d'emplois.

Les réductions de salaire pour les banquiers d'affaires en Chine ont commencé l'année dernière en réponse à un ralentissement de l'activité économique, mais les observateurs du secteur ont déclaré que la tendance s'est accélérée cette année dans le cadre de la campagne de "prospérité commune". Cela pourrait affecter la rétention des talents à un moment où les banques d'investissement occidentales se développent en Chine.

La tendance à réduire les salaires s'est renforcée après que l'association chinoise du secteur des valeurs mobilières ait exhorté les sociétés de courtage du pays, en mai, à mettre en place un système de rémunération solide, avertissant que des incitations excessives ou à court terme pourraient entraîner des risques de conformité.

L'élément déclencheur a été le nouvel élan du président Xi Jinping pour la "prospérité commune", lancé l'année dernière dans le but de réduire les inégalités de revenus qui menacent la croissance économique à long terme et même la légitimité du pouvoir du Parti communiste.

Bien que la rhétorique officielle sur la "prospérité commune" se soit légèrement atténuée ces derniers mois en raison du ralentissement de l'économie, des sources ont déclaré que les avantages et les salaires dans les banques et les sociétés financières restent sous pression.

Les banquiers d'investissement vont assister à un "contrôle approfondi des salaires", avec un coup de projecteur sur les rémunérations qui font les gros titres, a déclaré un cadre supérieur d'une banque d'investissement publique, refusant d'être nommé en raison de la sensibilité du sujet.

Le cadre a déclaré que la "prospérité commune" n'était plus une préoccupation uniquement pour les entreprises financières appartenant au gouvernement central, mais qu'elle s'était étendue aux banques d'investissement publiques et était devenue "l'esprit directeur" des négociations salariales cette année.

Toutes les sources ayant connaissance des changements de rémunération dans les banques d'investissement ont refusé d'être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

CICC et Citic n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

China Merchants a déclaré dans une déclaration envoyée par e-mail : "Affectés par COVID-19 et d'autres facteurs, les voyages d'affaires dans l'ensemble du secteur ont été considérablement réduits, et les frais de voyage de la société ont diminué en conséquence."

CLASSE ÉCONOMIQUE

Treize des 30 banques d'investissement chinoises les mieux rémunérées ont baissé les rémunérations de leurs cadres supérieurs et des membres de leur conseil d'administration en 2021 par rapport à l'année précédente, selon les documents bancaires compilés par Reuters, les dernières données disponibles.

Ce chiffre devrait augmenter cette année, car de plus en plus d'entreprises adoptent la démarche de "prospérité commune".

Un banquier d'affaires senior en Chine pourrait gagner entre trois millions et 10 millions de yuans (445 000 $ - 1,48 million $) par an en rémunération totale, sans compter les incitations en actions, selon des sources du secteur.

Un cadre supérieur de vente d'actions basé à Shanghai dans une banque d'investissement d'État a déclaré qu'il faisait partie des nombreux banquiers du secteur dont le salaire a été réduit l'année dernière, alors que les bénéfices des entreprises ont bondi de plus de 25 % au cours de la même période. Le banquier a refusé de donner des détails.

Il a déclaré que les deux cadres les mieux payés de son entreprise, avec plus de 10 millions de yuans chacun en 2021, semblaient avoir accepté volontairement une réduction de salaire, bien que cela ait pu leur être imposé en raison de l'examen minutieux des cadres supérieurs.

Le cadre a également déclaré que son employeur avait donné des instructions verbales au personnel en janvier pour qu'il ne publie pas de photos décrivant un style de vie somptueux sur les médias sociaux, après qu'une analyste junior d'une société rivale ait été critiquée publiquement pour avoir publié sa fiche de paie annuelle de 2,24 millions de yuan.

En moyenne, un professionnel de Shanghai n'appartenant pas au secteur de la finance a gagné 78 000 yuans de revenu annuel disponible en 2021, selon les données officielles des autorités municipales.

Outre les salaires et les primes, les avantages ont également été revus à la baisse dans le secteur de la finance.

Un mémo interne de la CCPI, publié en avril et consulté par Reuters, stipule que tout le personnel ne peut voyager qu'en classe économique à l'intérieur du pays et à l'étranger à partir du 1er mai. Auparavant, ses directeurs généraux et directeurs exécutifs pouvaient prendre des vols d'affaires dans le pays et à l'étranger.

La CICC n'a pas commenté le mémo.

(1 $ = 6,7462 yuan renminbi chinois)