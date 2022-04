La campagne des jeunes électeurs brésiliens combat l'apathie - et pourrait aider Lula

Idéaliste bourdonnant et orateur impressionnant, M. Rodrigues fait partie d'une armée de volontaires à travers le Brésil qui, en quelques semaines seulement, ont inscrit des centaines de milliers de nouveaux électeurs.

Leur campagne nationale vise à lutter contre l'apathie des jeunes électeurs et pourrait contribuer à renforcer l'avantage de l'ancien président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui cherche à déloger le président d'extrême droite Jair Bolsonaro lors des élections d'octobre.

"Personne n'aime Bolsonaro", a déclaré Evelyn Santana, 17 ans, peu après avoir enregistré ses coordonnées auprès de Rodrigues. "Parmi mes amis, la plupart des gens vont voter pour (Lula). Ils veulent que Bolsonaro parte".

Les sondages montrent que cette tendance se confirme au niveau national. Plus de la moitié des jeunes de 15 à 24 ans préfèrent Lula, selon une enquête de l'institut de sondage Datafolha, tandis que moins de 25 % de cette tranche d'âge soutiennent Bolsonaro.

Cependant, le vote des jeunes a perdu de sa force au cours des dernières décennies, car un profond marasme économique et un débat public virulent ont fait que de nombreux jeunes Brésiliens ont boudé les élections.

Le vote est obligatoire pour les adultes brésiliens, mais les personnes âgées de 16 ou 17 ans le jour du scrutin ont la possibilité de voter si elles s'inscrivent avant la date limite du 4 mai.

En 2012, il y avait près de 2,5 millions de jeunes de 16 et 17 ans inscrits sur les listes électorales, selon les données du tribunal électoral fédéral du Brésil. À la fin de l'année 2021, cependant, il n'y avait que 630 165 électeurs inscrits de moins de 18 ans.

Pour enrayer ce déclin, des volontaires comme Rodrigues se sont déployés dans tout le Brésil pour inscrire les nouveaux électeurs.

La campagne, stimulée par le soutien de célébrités comme la chanteuse pop Anitta et l'acteur hollywoodien Mark Ruffalo, a été un succès. Près de 450 000 jeunes de 15 à 18 ans se sont inscrits sur les listes électorales en mars, soit une augmentation de plus de 25 % par rapport au nombre de février, selon le tribunal électoral fédéral.

"Je pense vraiment que le vote des jeunes sera super décisif", a déclaré M. Rodrigues. "Nous avons le pouvoir de changer le destin des élections".

Lucas de Aragao, partenaire et analyste politique chez Arko Advice, était sceptique quant à la capacité des plus jeunes électeurs brésiliens à définir l'élection, car ils représentent une si petite partie de l'électorat. Mais avec des sondages montrant que l'avance de Lula sur Bolsonaro se réduit, leur importance est susceptible de croître.

"Dans une élection serrée, chaque voix compte", a-t-il déclaré.

LULA VS APATHY

Les entretiens avec les 18 personnes que Rodrigues a inscrites pour voter un après-midi à Sao Joao de Meriti, une ville de banlieue rude à la périphérie de Rio, ont montré un fort avantage pour Lula.

Nombreux étaient ceux qui étaient opposés à Bolsonaro, un brûlot conservateur qui attire un électorat plus âgé, plus riche et plus blanc que celui que l'on trouve dans les favelas plus pauvres et plus noires du Brésil. Certains sont irrités par l'approche non interventionniste du président face à la pandémie de coronavirus, tandis que d'autres lui reprochent la forte hausse de l'inflation qui pèse sur le budget de leurs familles.

Lula reste un personnage qui divise au Brésil, où beaucoup reculent encore devant les scandales de corruption qui ont entaché son Parti des travailleurs, notamment les accusations de corruption qui l'ont emprisonné avant d'être annulées l'année dernière.

Mais dans les zones urbaines pauvres du Brésil, où la violence des gangs, les infrastructures de mauvaise qualité et les politiques locales corrompues sont monnaie courante, beaucoup négligent le passé mouvementé de Lula, préférant se concentrer sur ses programmes sociaux qui ont permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté.

La nostalgie des générations plus âgées pour la période de prospérité des années Lula a survécu aux scandales de corruption. En conséquence, certains électeurs plus jeunes considèrent désormais Lula, qui s'est présenté pour la première fois à la présidence en 1989, comme un symbole de renouveau politique.

"Je ne me souviens pas du gouvernement de Lula, mais on m'a dit qu'il était bon", a déclaré M. Santana, citant son programme d'aide sociale "Bolsa Familia" qui a permis de soutenir des millions de familles.

Mais le soutien à Lula n'était pas universel.

Tiffany Tainara de Oliveira, une esthéticienne à temps partiel qui rêve de devenir dentiste, a déclaré qu'elle faisait partie de la minorité parmi ses amis et sa famille qui prévoyaient de voter pour Bolsonaro. La jeune femme de 18 ans a déclaré que les politiques sociales progressistes de Lula, qui comprennent le soutien aux communautés LGBTQ, ainsi que la légalisation de l'avortement, l'ont rendu populaire parmi les jeunes électeurs.

Mais elle a déclaré que l'apathie des électeurs, plutôt que le soutien à Lula, était la caractéristique politique déterminante de sa génération.

"Les jeunes d'aujourd'hui sont très perdus", a-t-elle déclaré. "Ils n'ont aucune idée de l'avenir du pays".