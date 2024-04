Claudia Sheinbaum, candidate à la présidence du Mexique, envisage d'investir dans les raffineries de pétrole de l'entreprise publique Pemex afin de réduire les énormes volumes de carburants de faible valeur produits et d'augmenter la production de carburants, a déclaré l'un de ses conseillers.

Pemex a produit des niveaux records de carburants lourds, tels que le fioul particulièrement polluant, car ses raffineries locales ont du mal à traiter le brut Maya lourd qu'elles pompent.

L'année dernière, Pemex a produit 260 285 barils par jour (bpj) de mazout - dépassant la production d'essence de 252 203 bpj.

Considéré comme un déchet, le mazout est principalement brûlé au Mexique pour produire de l'électricité.

"Les raffineries sont des actifs très coûteux et importants pour atteindre l'autosuffisance énergétique", a déclaré Jorge Islas, coordinateur de l'énergie pour Sheinbaum, lors d'une interview mercredi.

M. Islas, physicien et docteur en économie, a évoqué la possibilité de construire une nouvelle unité de cokéfaction à la raffinerie de Salamanque afin d'augmenter la production d'essence et de diesel. Actuellement, la raffinerie fonctionne à un peu plus de la moitié de sa capacité.

Les unités de cokéfaction sont capables de transformer les hydrocarbures plus lourds qui sortent des tours de distillation en produits de plus grande valeur, notamment en carburants.

Sous la présidence d'Andres Manuel Lopez Obrador, Pemex a investi des milliards de dollars pour réhabiliter ses six raffineries nationales obsolètes. Le raffinage est une activité déficitaire pour Pemex depuis des années.

Afin de sevrer le pays des importations coûteuses, Pemex a également inauguré officiellement la nouvelle raffinerie Dos Bocas en juillet 2022, malgré un retard et un dépassement de budget de plusieurs milliards de dollars. Bien que la raffinerie de 340 000 bpj soit opérationnelle, elle ne produit pas encore de carburants finis.

Pemex dispose déjà de deux nouvelles cokeries à Salamanca et Tula, qui devraient entrer en service entre cette année et l'année prochaine.

Lopez Obrador avait promis que le Mexique atteindrait la "souveraineté énergétique" au cours de son mandat de six ans. Cependant, à quelques mois de son départ le 1er octobre, les objectifs semblent complexes à atteindre, même si les raffineries ont amélioré leurs performances.

Les six raffineries locales ont une capacité de traitement de 1,6 million de bpj. Cependant, au cours des deux premiers mois de cette année, elles ont traité en moyenne 945 000 bpj, soit plus que les 612 000 bpj traités en 2018 avant l'arrivée au pouvoir de Lopez Obrador, mais toujours bien en deçà de leur capacité.

La raffinerie Dos Bocas devant fonctionner à plein régime cette année, et Pemex souhaitant également disposer de plus de brut pour ses autres raffineries, elle a demandé à son unité commerciale TRI de réduire les exportations de brut ce mois-ci de 436 000 bpj.

Le gouvernement prévoit de continuer à réduire ses exportations, qui se sont élevées à 945 000 bpj au cours des deux premiers mois de l'année.

Islas a rappelé que, selon le plan de Sheinbaum, la production se maintiendrait à environ 1,8 million de bpj de pétrole brut et de condensats, même après la découverte de quelques réserves importantes.

"Des réserves plus petites sont découvertes à chaque fois, à une plus grande profondeur, avec des coûts plus élevés", a déclaré M. Islas.

"Ce à quoi l'on pense, c'est à la transition énergétique des fossiles vers les énergies renouvelables", a-t-il ajouté. "Maintenir une plateforme de production d'hydrocarbures fixe, mieux utiliser l'énergie et couvrir la nouvelle demande avec des énergies renouvelables.

Interrogé sur les finances de la société Pemex, fortement endettée, M. Islas a déclaré qu'un gouvernement Sheinbaum chercherait des "plans d'aide" et de "meilleures options".

"Mais l'aide ne peut être éternelle et l'entreprise doit s'améliorer, montrer qu'elle peut rendre des comptes", a-t-il ajouté. (Reportage d'Ana Isabel Martinez et d'Adriana Barrera ; rédaction de Stefanie Eschenbacher et Marguerita Choy)