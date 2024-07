Christy Goldsmith Romero devrait se voir demander si elle a l'expérience nécessaire pour réformer la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), en proie à des scandales, et pour superviser les banques du pays, lorsqu'elle se présentera devant le Sénat jeudi.

Membre démocrate de la Commodity Futures Trading Commission, Mme Goldsmith Romero a été nommée par le président Joe Biden le mois dernier pour remplacer Martin Gruenberg, qui quitte son poste de président de la FDIC après qu'une enquête a révélé des cas de harcèlement sexuel et d'autres comportements répréhensibles au sein de l'organisme de surveillance des banques.

Dans un témoignage préparé et publié par la commission bancaire du Sénat mercredi, elle a promis une "révision complète" de la culture de l'agence, ajoutant qu'elle apporterait "la responsabilité" à l'organisme de surveillance.

Au-delà de la protection des dépôts et de la supervision des banques, la FDIC est un acteur clé dans les efforts d'élaboration de règles qui imposeraient de nouveaux garde-fous aux banques et à leurs dirigeants, y compris de nouvelles augmentations de capital controversées. La confirmation de Mme Goldsmith Romero avant l'élection présidentielle de novembre pourrait consolider le leadership démocrate au sein de l'agence pour les années à venir et garantir la mise en œuvre de ces règles.

Les sénateurs devraient interroger Mme Goldsmith Romero sur la manière dont elle va résoudre les problèmes culturels de la FDIC, gérer les augmentations de capital de "Bâle" et les règles relatives aux dettes des banques et à la rémunération des banquiers, et si elle dispose d'une expertise suffisante en matière de surveillance des banques, selon les analystes.

"La commissaire Goldsmith Romero a peu d'expérience en matière de réglementation bancaire, de sorte que l'audition sera la première occasion pour les parties prenantes du secteur, y compris les investisseurs bancaires, d'entendre son point de vue sur la réglementation", a écrit Brian Gardner, stratège en chef de Stifel pour la politique de Washington, dans une note de cette semaine.

Goldsmith Romero a renvoyé Reuters à la Maison Blanche, qui n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les investisseurs et les régulateurs continuent de s'inquiéter de la santé des banques régionales du pays, qui ont été mises à mal par des taux d'intérêt élevés qui ont contribué à trois faillites de banques l'année dernière. Elle pourrait être interrogée sur la gestion de cette crise par l'agence, ainsi que sur les récents problèmes des entreprises fintech qui se sont associées à des banques régulées par la FDIC.

Mme Goldsmith Romero est soutenue par les progressistes démocrates, mais elle est généralement considérée comme un choix non litigieux et a des partisans influents dans les cercles républicains, a rapporté Reuters. Elle a déjà été confirmée à l'unanimité par le Sénat à deux reprises.

"Le style de leadership de Mme Goldsmith Romero, non partisan, inclusif, rigoureux et fondé sur des données, qui oblige les gens à rendre des comptes, est exactement ce dont la FDIC a besoin", a déclaré Dennis Kelleher, PDG de Better Markets, un groupe de Washington qui plaide en faveur d'une réglementation plus stricte.

Sherrod Brown, le président démocrate de la commission bancaire, n'a pas fait de commentaire mercredi.

Les candidats ont besoin de 51 voix pour être confirmés par un Sénat divisé à parts égales, où la vice-présidente démocrate Kamala Harris peut briser une égalité. Toutefois, compte tenu des questions litigieuses en suspens et de la ligne dure des républicains qui ont promis de s'opposer aux nominations de M. Biden pour protester contre la condamnation de l'ancien président Donald Trump en mai, certains analystes s'attendent à ce que le processus s'éternise.

"La question est de savoir si les républicains essaient de se débarrasser de quelques démocrates contre elle", a écrit Ian Katz, directeur général de Capital Alpha Partners, dans un courriel adressé à Reuters.

"Ils ne voteront pas pour elle, mais ce n'est pas la même chose que de tout faire pour l'arrêter.

Le sénateur Tim Scott, le républicain le plus ancien de la commission bancaire du Sénat, a l'intention d'insister auprès d'elle et des autres candidats sur leurs qualifications, et veut également savoir s'ils s'en tiendront aux mandats qui leur ont été confiés, d'après son porte-parole.

Kristin Johnson, une autre commissaire démocrate de la CFTC, et Caroline Crenshaw, membre démocrate de la Securities and Exchange Commission, témoigneront également lors de l'audition de jeudi.

M. Biden a nommé Mme Johnson au poste de secrétaire adjointe du département du Trésor chargée des institutions financières et a reconduit Mme Crenshaw dans ses fonctions de commissaire de la SEC.

M. Johnson s'est refusé à tout commentaire, tandis que le bureau de Mme Crenshaw n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. (Reportage complémentaire de Christine Prentice et Douglas Gillison, édition de Nick Zieminski)