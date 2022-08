La candidate à la direction du Royaume-Uni, Truss, fait volte-face sur les plans de rémunération du secteur public.

Mme Truss avait promis d'économiser des milliards de livres par an en introduisant des conseils régionaux de rémunération plutôt que d'avoir un accord national sur les salaires, ce qui, selon les commentateurs et les opposants, entraînerait des réductions de salaire pour des travailleurs tels que les infirmières et les enseignants en dehors de Londres.

"Notre personnel de première ligne qui travaille dur est le socle de la société et il n'y aura aucune proposition avancée sur les conseils régionaux de rémunération pour les fonctionnaires ou les travailleurs du secteur public", a déclaré un porte-parole de Mme Truss.

Le porte-parole a déclaré qu'il y avait eu une "déformation délibérée de notre campagne" et que les niveaux actuels de rémunération du secteur public seraient maintenus.