Le prochain gouvernement argentin ne demandera pas de nouveaux prêts au Fonds monétaire international (FMI) si Patricia Bullrich, candidate de centre-droit à la présidence, remporte les élections générales du mois prochain, a déclaré à Reuters un des principaux conseillers de la candidate.

Facundo Martinez Maino a ajouté que le premier pays débiteur du FMI, qui a une longue histoire de défauts de paiement, ne chercherait qu'à gérer la dette existante avec le prêteur mondial, alors que l'économie argentine souffre d'un grave ralentissement économique marqué par une inflation à trois chiffres et la détérioration constante de sa monnaie locale, le peso.

M. Bullrich, ancien législateur conservateur et ministre de la sécurité, est opposé au candidat de centre-gauche Sergio Massa et à Javier Milei, un libertaire radical. Milei est arrivé en tête des élections primaires du mois d'août. Les élections générales auront lieu le 22 octobre.

Martinez Maino, qui fait partie de l'équipe économique de Bullrich, a souligné dans une interview que le candidat chercherait à obtenir le soutien du FMI pour attirer de nouveaux investissements dans l'économie en difficulté, la deuxième d'Amérique du Sud.

"La seule chose que nous voulons, c'est que le secteur privé dispose de financements, la seule chose dont nous avons besoin, c'est de gérer la dette. Nous n'avons pas besoin de contracter de nouvelles dettes", a-t-il déclaré.

Le conseiller a affirmé que les fonctionnaires du FMI soutiendraient probablement l'approche de M. Bullrich.

"C'est notre programme, mais le Fonds le soutient. Ils nous ont dit : 'Si vous gagnez, que vous mettez ce programme sur la table et qu'il commence à avancer, nous lui apporterons le soutien nécessaire'", a déclaré M. Martinez Maino.

Le service de presse du FMI n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les remarques du conseiller.

L'ancien président Mauricio Macri, membre du parti de M. Bullrich, a renégocié un précédent accord de prêt du FMI pour 44 milliards de dollars en 2018.

M. Bullrich vise à accroître les investissements étrangers, a déclaré M. Martinez Maino, ajoutant que lui et le candidat au poste de ministre de l'économie, Carlos Melconian, se rendront cette semaine à New York pour rencontrer des banques et des investisseurs.