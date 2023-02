La candidate de Biden au conseil d'administration des télécommunications affirme que l'industrie cherche à l'empêcher d'occuper son poste.

Gigi Sohn, qui a été nommée en octobre 2021, aura sa troisième audition pour le poste devant la commission du commerce du Sénat mardi.

"Je crois profondément que les entités réglementées ne devraient pas choisir leur régulateur. Malheureusement, c'est l'intention exacte des 15 derniers mois d'attaques fausses et trompeuses sur mon dossier et mon caractère", a déclaré Sohn dans le témoignage écrit qu'elle a prévu de livrer, vu par Reuters.

Mme Sohn a précédemment occupé le poste de haut fonctionnaire conseillant le président de la FCC, Tom Wheeler, sous la présidence de Barack Obama.

Sohn a déclaré dans son témoignage qu'elle a fait face à "15 mois d'attaques fausses et trompeuses sur mon dossier et mon caractère. Mes adversaires de l'industrie se sont cachés derrière des groupes d'argent noir et des substituts parce qu'ils craignent un décideur pragmatique, pro-concurrence et pro-consommateur qui soutiendra les politiques qui apporteront plus de haut débit, plus rapide et moins cher."

Depuis janvier 2021, les démocrates n'ont pas été en mesure de commander une majorité des cinq membres de la FCC, bloquant les efforts du parti pour rétablir les règles historiques de neutralité du net révoquées sous l'ancien président républicain Donald Trump. Mme Sohn avait déjà eu des audiences en 2021 et 2022.

Ses remarques écrites indiquent qu'elle cherchera à répondre à la question suivante : "Pourquoi suis-je toujours la candidate du président Biden pour le 5e siège de la FCC ?"

En juillet 2021, Biden a signé un ordre exécutif encourageant la FCC à rétablir les règles de neutralité du réseau Internet ouvert.

Les républicains ont remis en question le rôle de Sohn en tant que membre du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif qui exploitait un service de transmission appelé Locast. Il a été ordonné de le fermer après que quatre réseaux de diffusion aient intenté une action en justice pour violation des droits d'auteur.

Si elle est confirmée, Mme Sohn a volontairement accepté de se récuser sur certaines questions concernant le consentement à la retransmission et les droits d'auteur des émissions télévisées.

Les démocrates du Sénat ont déclaré que certaines entreprises et critiques voulaient empêcher la FCC d'agir sur des questions clés. "Le travail de la Commission - de la neutralité du réseau à la réduction de la fracture numérique - est trop important pour que cette nomination soit encore retardée", a déclaré le sénateur Ed Markey.