La candidature de l'Ukraine à l'UE renforcera l'Europe alors que la Russie menace la liberté - Zelenskiy

Vendredi, cela fera quatre mois que le président russe Vladimir Poutine a envoyé des forces en Ukraine pour franchir la frontière, déclenchant ainsi le plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, faisant des milliers de morts, déracinant des millions de personnes et réduisant des villes en ruines.

Il a également déclenché une crise énergétique et alimentaire mondiale.

Après avoir échoué à remporter une victoire rapide en s'emparant de Kiev, les forces de Poutine se concentrent désormais sur la prise de contrôle de l'est de l'Ukraine dans ce qui est devenu une guerre d'usure, sans fin en vue, avec le risque que le conflit s'étende en Europe.

Jeudi, à Bruxelles, M. Zelenskiy a déclaré aux dirigeants de l'UE que leur décision d'accepter la candidature de Kiev comptait parmi les plus importantes pour l'Ukraine depuis qu'elle s'est séparée de l'Union soviétique il y a 31 ans.

"Mais cette décision n'est pas prise uniquement dans l'intérêt de l'Ukraine. C'est le plus grand pas vers le renforcement de l'Europe qui aurait pu être fait en ce moment, à notre époque, et alors que la guerre russe met à l'épreuve notre capacité à préserver la liberté et l'unité", a-t-il déclaré.

Le chef du Conseil européen, Charles Michel, a tweeté après la décision : "Un moment historique", ajoutant "Notre avenir est ensemble".

L'approbation de la candidature de Kiev à l'UE suscitera la colère de la Russie, qui s'inquiète du rapprochement de l'Ukraine avec l'Occident.

Moscou a lancé son "opération militaire spéciale" le 24 février pour assurer la sécurité à ses frontières. Kiev et l'Occident affirment que Poutine a lancé une invasion non provoquée.

La Moldavie est également devenue un candidat officiel de l'UE, signalant l'intention de l'Union de s'implanter profondément dans l'ancienne Union soviétique.

Le chemin vers l'adhésion à l'UE sera un énorme coup de fouet pour le moral de l'Ukraine, mais la route sera longue et pourrait prendre des années.

Zelenskiy a juré de ne pas se reposer tant que la défaite de la Russie et la pleine adhésion n'auront pas été assurées.

"Nous pouvons vaincre l'ennemi, reconstruire l'Ukraine, adhérer à l'UE, et alors nous pourrons nous reposer", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée par son bureau.

La démarche de l'Ukraine et de la Moldavie pour rejoindre l'UE va de pair avec les demandes de la Suède et de la Finlande pour entrer dans l'OTAN à la suite de l'invasion russe - des indications que les actions militaires du Kremlin se sont retournées contre ses objectifs géopolitiques.

LES ASSAUTS RUSSES

La bataille pour la région orientale de Donbas, le cœur industriel de l'Ukraine, est la plus critique dans les villes jumelles de Sievierodonetsk et Lysychansk, situées sur les rives opposées de la rivière Siverskyi Donets dans la province de Luhansk.

La bataille y "entre dans une sorte d'apogée redoutable", a déclaré jeudi Oleksiy Arestovych, un conseiller de Zelenskiy.

Les forces russes tentent d'encercler les troupes ukrainiennes qui défendent Lysychansk, a déclaré Oleksiy Gromov, haut responsable de la défense ukrainienne, lors d'un briefing jeudi.

Le gouverneur de Louhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré que tout Lysychansk était à la portée des tirs russes et que les troupes ukrainiennes qui s'y trouvent pourraient se replier vers de nouvelles positions pour éviter d'être piégées.

Les forces séparatistes soutenues par la Russie ont déclaré que de violents combats étaient en cours autour des positions ukrainiennes à Hirske, qui se trouve sur le côté ouest de la principale route nord-sud menant à Lysychansk, et à Zolote, une autre localité au sud.

Les forces ukrainiennes défendent Sievierodonetsk et les localités voisines de Zolote et Vovchoyrovka, a déclaré Gaidai, mais les troupes russes ont capturé Loskutivka et Rai-Oleksandrivka au sud. Des centaines de civils sont pris au piège dans une usine chimique à Sievierodonetsk.

Sur le front sud, les forces russes ont frappé des réservoirs de carburant et des équipements militaires de l'armée ukrainienne près de Mykolaiv avec des armes de haute précision, a déclaré le ministère russe de la défense, cité par l'agence de presse Interfax.

Port fluvial et centre de construction navale situé au bord de la mer Noire, Mykolaiv a été un bastion contre les efforts russes visant à pousser l'Ouest vers la principale ville portuaire ukrainienne d'Odessa.

Les autorités de la petite ville de Derhachi, au nord-ouest de Kharkiv, ont déclaré tôt vendredi que de lourds bombardements russes avaient mis hors service la majeure partie de l'approvisionnement en électricité et en gaz naturel.

Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, est la deuxième plus grande ville du pays.

M. Zelenskiy a exhorté les alliés de l'Ukraine à accélérer les livraisons d'armes lourdes pour faire jeu égal avec la Russie sur le champ de bataille.

Le ministre ukrainien de la défense a déclaré que les systèmes de roquettes multiples HIMARS étaient arrivés des États-Unis. Avec une portée de 70 km (44 miles), ces systèmes peuvent défier les batteries d'artillerie russes qui ont matraqué les villes ukrainiennes à distance.

Les États-Unis fourniront une aide supplémentaire de 450 millions de dollars à l'Ukraine en matière de sécurité, y compris davantage de systèmes de roquettes à longue portée, ont déclaré des responsables américains jeudi.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que la Grande-Bretagne était prête à aider aux opérations de déminage au large de la côte sud de l'Ukraine et qu'elle envisageait de proposer une assurance aux navires pour transporter les millions de tonnes de céréales bloquées dans le pays.