La canicule a provoqué un taux de mortalité plus élevé que la normale dans le sud de l'Italie

Les régions du centre et du sud de l'Italie ont enregistré 7 % de décès de plus que la normale en juillet à la suite d'une vague de chaleur accablante, selon les données du ministère de la santé, tandis que les pompiers luttaient lundi contre des incendies en Sardaigne et que des grêlons et des inondations frappaient le nord-est du pays.

L'Italie est en première ligne des phénomènes météorologiques extrêmes depuis qu'une vague de chaleur a frappé le sud de l'Europe le mois dernier, les températures caniculaires entraînant un risque accru d'incendies et de décès. Dans ses dernières données mensuelles, le ministère italien de la santé a noté les effets des températures extrêmes sur le taux de mortalité du pays en juillet par rapport au taux moyen enregistré au cours de la même période de 2015 à 2019. Il a noté que les températures record de plus de 40 degrés Celsius ont causé plus de décès que prévu dans la population âgée de 75 ans et plus. L'augmentation du taux de mortalité était particulièrement évidente dans les villes du sud telles que Bari, Catane et Reggio de Calabre. Au contraire, le taux de mortalité dans les villes du nord du pays, moins exposées à la canicule, a été plus faible que prévu, en baisse de 14 % par rapport à la tendance passée. La chaleur s'est calmée, mais dimanche, les pompiers ont évacué plus de 600 personnes le long de la côte est de l'île de Sardaigne. Après 60 interventions la nuit précédente, le travail d'extinction des flammes s'est poursuivi dans les provinces de Nuoro et de Cagliari, ont indiqué les pompiers lundi. Dans la région du Frioul-Vénétie Julienne, au nord-est du pays, des images montrent des rues recouvertes de grêlons après une violente tempête dimanche. Les pompiers ont aidé des personnes à se mettre à l'abri après que des inondations les aient bloquées. La région est limitrophe de la Slovénie, qui a également été touchée par des inondations.