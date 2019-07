La canicule n'est pas le seul facteur qui influe sur le climat des affaires, selon Newton IM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alors que les températures dans une grande partie de l'Europe battent de nouveaux records, les choses se réchauffent également sur le plan de la politique monétaire, observe Nick Clay, gérant Actions Internationales de Newton Investment Management (BNY Mellon Investment Management). La BCE et la Fed devraient réduire leurs taux d'intérêt et les marchés ont commencé à prendre en compte de nouvelles mesures d'assouplissement quantitatif (QE).En raison des pressions croissantes alimentées par le ralentissement de la croissance économique, il est probable les taux d'intérêt et la courbe de rendement baisseront davantage à mesure que les banques centrales réagiront, explique le gérant.Ce dernier révèle que l'hypothèse qui fait aujourd'hui son chemin tend à montrer que la prochaine vague de soutien monétaire (QE) prendra une forme différente de celle des dix dernières années.En effet détaille-t-il, il est devenu inadmissible de simplement soutenir les marchés et les actifs au profit d'une poignée de personnes. Dans le contexte actuel, toute mesure de relance monétaire doit être perçue comme destinée au peuple. Le populisme a le vent en poupe et les partis populistes prennent de l'ampleur en conséquence.Pour Nick Clay, Cela a déjà atteint son point d'ébullition pour de nombreuses très grandes entreprises, suivies de près par les gouvernements ; les mesures de relance et leurs bénéfices seront dirigés davantage vers la main-d'œuvre plutôt que vers le capital, et les liquidités disponibles seront dirigées vers les gouvernements plutôt que les entreprises.Aussi précise-t-il, les marges et les modèles des entreprises seront soumis à de nouvelles pressions, de sorte que l'évolution future des marchés sera vraisemblablement marquée par une grande volatilité plutôt que par de simples gains.Le passage de l'assouplissement quantitatif à des mesures de relance budgétaire (réductions d'impôts, projets d'infrastructure, etc.) pour financer les largesses de l'État (voir la Théorie Moderne des Marchés ou " MMT" en anglais pour l'aboutissement le plus radical de cette approche) signifie que la réponse pavlovienne des banques centrales pour continuer à alimenter les marchés financiers sera mal placée, conclut le gérant.