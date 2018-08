La canicule persiste en Europe, incendies dans la péninsule ibérique

LISBONNE/PARIS, 5 août (Reuters) - La vague de chaleur continue de sévir sur l'Europe, particulièrement dans la péninsule ibérique où la température a atteint localement les 47°C dimanche après-midi.

A Lisbonne, le mercure a atteint les 42°C, après les 44°C enregistrés la veille et une alerte rouge à canicule a été maintenue dans la plupart des régions jusqu'à lundi.

L'institut météorologique IPMA s'attend à ce que la température repasse sous les 40°C ce mardi.

L'air brûlant venu du Sahara et la sécheresse favorisent les départs de feu. Dans la région de l'Algarve, dans le sud du Portugal, quelque 800 pompiers luttent depuis vendredi contre un incendie dans le secteur accidenté de Monchique. Le feu a détruit plus de 1.000 hectares de forêt.

Le Portugal est encore traumatisé par les deux incendies massifs qui ont fait 114 morts l'an dernier.

D'autres incendies se sont déclarés, notamment près de Badajoz, dans le sud-ouest de l'Espagne, près de la frontière portugaise, où le feu a pris samedi soir. Des pompiers des deux pays ont réussi à le stabiliser dimanche matin.

Les autorités espagnoles ont diffusé dimanche une alerte au risque extrêmement élevé d'incendies dans la région d'Estrémadure (sud-ouest de l'Espagne).

La semaine passée, trois décès ont été imputés à la canicule en Espagne.

EN FRANCE, PIC DE CANICULE LUNDI ET MARDI SELON LES RÉGIONS

La canicule qui frappe le Portugal et l'Espagne, sans précédent depuis 2003, sévit aussi en FRANCE, où 67 départements étaient toujours classés ce dimanche en alerte orange.

La barre des 40°C a été frôlée samedi à Avignon où le mercure est monté à 39,6°C, ou encore à l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), avec 39,8°C, et des records de chaleur nocturne sont tombés dans la nuit de samedi à dimanche.

Dans la journée de dimanche, une faible baisse des températures maximales a été observée au nord d'une ligne Nantes-Metz. Sur une grande partie sud du pays, les fortes chaleurs se sont en revanche maintenues, avec des maximales de 35 à 38°C, localement 39 à 41°C.

Météo France précise que cet épisode de canicule persistera jusqu'en milieu de semaine prochaine. Le pic de canicule devrait se situer lundi sur les régions du Sud-Ouest et mardi sur celles du Nord-Est, du Centre-Est et du bassin parisien.

La canicule a aussi des conséquences sur la qualité de l'air. A Paris, la préfecture de police a annoncé la mise en oeuvre ce lundi de la "circulation différenciée" dans la capitale et ses abords pour faire face à un pic de pollution à l'ozone.

Seuls les véhicules étiquetés de 0 à 3 selon la classification Crit'air seront autorisés à rouler dans un périmètre délimité par l'A86.

En Suède et en Pologne, les autorités ont déconseillé la pratique de la natation dans la mer Baltique, où la chaleur inhabituelle a favorisé le développement d'algues toxiques. (Andrei Khalip avec Sam Edwards et les bureaux européens de Reuters Eric Faye et Henri-Pierre André pour le service français)