La capacité de production de gaz de Nord Stream est limitée par des retards de réparation, selon Gazprom.

Gazprom n'exporte plus de gaz vers l'ouest via la Pologne par le gazoduc Yamal-Europe suite aux sanctions russes contre EuRoPol Gaz, qui possède la section polonaise. Les flux via Yamal-Europe se poursuivent vers l'est, de l'Allemagne vers la Pologne.

Séparément, le mois dernier, l'Ukraine a suspendu les flux de gaz russe via l'un des deux points de transit vers l'Europe, coupant un tiers du gaz russe qui est acheminé vers l'Europe via l'Ukraine.

Gazprom a déclaré mardi qu'elle avait limité les livraisons via le gazoduc sous-marin Nord Stream 1 vers l'Allemagne à un maximum de 100 millions de mètres cubes (mcm) par jour, contre 167 mcm auparavant, car Siemens a retardé le retour des équipements qui avaient été envoyés en réparation.

"En raison du retour tardif des unités de compresseur de gaz après réparation par Siemens ... et des dysfonctionnements techniques des moteurs, seules trois unités de compresseur de gaz peuvent actuellement être utilisées à la station de compression de Portovaya", a déclaré Gazprom.

La déclaration de Gazprom n'a pas permis de savoir immédiatement si Siemens AG avait retardé les travaux de réparation ou s'il s'agissait de Siemens Energy, que la société allemande a filialisée il y a quelques années, en conservant une participation de 35 %.

Ni Siemens AG ni Siemens Energy n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Il n'y avait aucun signe immédiat d'une baisse des livraisons mardi.

Selon les données de l'opérateur du gazoduc disponibles vers 1135 GMT, les flux physiques à travers Nord Stream 1 étaient de 52,020 millions de kilowattheures par heure, contre 52,014 millions de kwh/h l'heure précédente.