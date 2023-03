La capacité des sous-marins nucléaires australiens à garantir la paix et la stabilité - ministre de la défense

Les sous-marins nucléaires australiens garantiront la paix et la stabilité dans l'Indo-Pacifique, l'Asie du Sud-Est et l'océan Indien, a déclaré jeudi le ministre de la défense, Richard Marles, à la veille d'un accord historique entre Washington, Canberra et Londres.

Le président américain Joe Biden accueillera le premier ministre australien Anthony Albanese et le premier ministre britannique Rishi Sunak lundi à San Diego, site d'opérations majeures de la marine américaine, afin de tracer la voie à suivre pour le projet australien d'acquisition de sous-marins à propulsion nucléaire. "Il est clair que ces sous-marins auront la capacité d'opérer en temps de guerre, mais le véritable objectif de cette capacité est d'assurer la stabilité et la paix dans notre région", a déclaré M. Marles au parlement. L'accord, connu sous le nom de pacte AUKUS et annoncé en 2021, fournira à l'Australie la technologie et la capacité de déployer des sous-marins à propulsion nucléaire dans le contexte du renforcement militaire de la Chine dans la région indo-pacifique. La Chine "s'oppose fermement" à AUKUS, a déclaré son ministère des affaires étrangères ce mois-ci. "Il est difficile d'exagérer l'étape que nous sommes sur le point de franchir en tant que nation [...] nous n'avons jamais exploité de capacité militaire à ce niveau auparavant", a déclaré M. Marles. "Je tiens à dire à nos voisins et à nos amis du monde entier qu'en investissant dans sa défense, l'Australie apporte sa contribution à la paix et à la stabilité de notre région et du monde. AUKUS devrait être le plus grand projet de défense jamais réalisé par l'Australie, mais il n'a pas été annoncé s'il s'agirait d'un sous-marin de conception américaine ou britannique, ou d'une combinaison des deux. Reuters, citant quatre responsables américains, a rapporté mercredi que l'Australie devrait acheter jusqu'à cinq sous-marins nucléaires américains de classe Virginia dans les années 2030 dans le cadre d'AUKUS. M. Albanese a refusé de confirmer cette information. "Je ferai d'autres commentaires sur des propositions spécifiques en temps utile, mais je peux confirmer que lundi, il y aura une réunion des partenaires d'AUKUS", a déclaré à la presse à Ahmedabad M. Albanese, en voyage officiel en Inde.