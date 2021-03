La capitale chinoise Pékin enveloppée par un épais nuage de poussière

PEKIN, 15 mars (Reuters) - La capitale chinoise Pékin était enveloppée lundi dans un épais nuage de poussière brune du fait de vents puissants en provenance du désert de Gobi et de régions du nord-ouest de la Chine, dans ce que l'agence nationale de météorologie a qualifié de plus importante tempête de sable depuis une décennie.

La Mongolie voisine faisait aussi face à des tempêtes similaires, avec au moins 341 personnes portées disparues, a rapporté l'agence de presse officielle Chine Nouvelle.

A Pékin, l'indice de la qualité de l'air a atteint lundi matin le seuil maximal de 500, avec des concentrations de particules en suspension (PM2,5) supérieures à 300 microgrammes par mètre cube - nettement au-dessus des normes habituelles de la Chine, autour de 35 microgrammes par mètre cube.

La capitale chinoise connaît régulièrement des tempêtes de sable en mars et en avril à cause de sa proximité avec l'immense désert de Gobi et de la déforestation et de l'érosion des sols dans le nord du pays. (Bureau de Pékin et David Stanway; version française Jean Terzian)