La capitale du Mississippi entame son deuxième jour sans eau courante

De nombreux commerces étaient à nouveau fermés dans la ville de Jackson, tandis que les écoles locales et la Jackson State University, un collège historiquement noir, ont repris les cours en ligne. Les rayons des magasins, autrefois remplis de bouteilles d'eau, sont restés vides alors que les habitants attendaient que des caisses d'eau soient distribuées plus tard dans la journée.

"Jackson connaît une crise de l'eau et nous ne faisons pas confiance à l'eau dans laquelle nous pouvons même nous baigner", a déclaré Cassandra Welchlin, 49 ans, assistante sociale. Elle a déclaré que sa famille de cinq personnes avait de la chance car elle pouvait se doucher chez sa sœur, en dehors de la ville.

En guise de mesure provisoire pour rétablir la pression dans le système d'eau, les équipes se sont précipitées pour installer une pompe temporaire à la station O.B. Curtis, qui a cessé de fonctionner lundi et a laissé la ville d'environ 180 000 habitants sans eau courante.

L'usine, qui souffre depuis longtemps d'un manque de personnel et de problèmes d'entretien, est tombée en panne suite à des complications après un week-end de fortes pluies et d'inondations, provoquant la colère des habitants d'une ville qui compte environ 80 % d'Afro-Américains.

Le maire Chokwe Lumumba a déclaré à CNN qu'il s'attendait à ce que l'eau soit rétablie pour les résidents d'ici la fin de la semaine.

Le gouverneur Tate Reeves a déclaré l'état d'urgence pour Jackson et ses environs et a appelé la Garde nationale de l'État pour participer aux efforts visant à porter secours à la ville.

Tard dans la journée de mardi, l'administration du président Joe Biden a approuvé une déclaration d'urgence et ordonné une assistance fédérale pour compléter la réponse de l'État. Le ministère de la Sécurité intérieure et l'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) coordonneront tous les efforts de secours dans l'État, a déclaré la Maison Blanche.

POLITIQUE RACISTE

En plus de l'eau potable en bouteille distribuée sur plusieurs sites, l'État a fait venir par camion 10 semi-remorques d'eau non potable et attendait 108 autres camions dans les jours à venir, a déclaré aux journalistes Stephen McCraney, le directeur de la gestion des urgences de l'État. Les fournitures non potables sont destinées à la chasse d'eau des toilettes et au lavage des vêtements.

La ville devrait connaître un certain soulagement avec l'installation de la pompe temporaire qui permettra d'augmenter la capacité de l'usine, qui avait déjà été portée à 40 % par une équipe d'urgence.

Malgré cela, le système ne dispose toujours pas d'une pression d'eau suffisante pour garantir le service dans toute la ville.

Avant même la crise, la ville était déjà sous le coup d'un avis d'ébullition de l'eau depuis un mois en raison de "niveaux de turbidité élevés", qui donnent à l'eau une apparence trouble. Cela faisait suite à une série de perturbations de l'approvisionnement en eau de la ville au cours des dernières années, causées par des niveaux élevés de plomb, une contamination bactérienne et des dégâts dus aux tempêtes.

Reeves, un républicain, a allégué que la station de traitement d'eau a souffert d'années de mauvaise gestion de la ville, tandis que le maire de Jackson, Chokwe Antar Lumumba, a accusé l'État de ne pas soutenir les efforts de maintenance et de mise à jour de la station.

Chaque partie a proposé des explications différentes sur les raisons de la défaillance de la station d'épuration, mais elles semblaient s'accorder sur des faits importants mardi après-midi.

Le gouverneur, qui avait auparavant mis en cause les défaillances des pompes, a concédé qu'un scénario présenté précédemment par le maire était correct : les eaux de crue avaient pénétré dans la station et modifié la chimie de l'eau. Cela a rendu le traitement existant inadéquat, obligeant l'usine à fermer.

De nombreux habitants de Jackson affirment que le manque d'investissement dans les infrastructures d'eau de la ville reflète la composition raciale de la ville, qui compte plus de 80 % de Noirs ou d'Afro-Américains, selon les données du recensement américain.

"On fait passer des politiques racistes extrêmes avant le peuple. Il est temps que nous mettions cela de côté", a déclaré Danyelle Holmes, une résidente de Jackson et organisatrice de la justice sociale.