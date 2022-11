La capitale ukrainienne est aux prises avec les plus grandes pannes d'électricité de la guerre jusqu'à présent

La capitale a été l'une des principales cibles de la dernière vague d'attaques contre les installations énergétiques qui ont coupé le courant dans de nombreuses régions et rendu nécessaires des coupures d'urgence dans d'autres afin de conserver l'énergie et de permettre des réparations alors que l'hiver s'installe.

La température a plongé en dessous de zéro degré Celsius pendant la nuit dans une ville qui comptait 2,8 millions d'habitants avant la guerre et où il neige déjà et où les rues sont glacées.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a déclaré que les électriciens et les réparateurs faisaient tout leur possible pour rétablir le courant "aussi vite que possible", mais que la reprise dépendrait largement de l'"équilibre" énergétique global du réseau national.

Kyrylo Tymoshenko, chef adjoint de l'état-major du président Volodymyr Zelenskiy, a déclaré que l'alimentation en électricité avait été rétablie dans les régions de Kirovohrad et Vinnytsia.

Dans le sud, le gouverneur de la région de Mykolaiv, Vitali Kim, a appelé les Ukrainiens à être aussi économes que possible dans leur consommation d'électricité.

"La consommation a augmenté ce matin (ce qui est logique), il n'y a pas assez de capacité dans le système pour l'allumer pour plus de consommateurs ! !!", a-t-il écrit sur l'application de messagerie Telegram.

"Le système énergétique est uni comme nous le sommes tous ! Si vous avez éteint quelques lumières inutiles, c'est vraiment important ! !!"