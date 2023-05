Les autorités de Hanoi, la capitale du Viêt Nam, éteignent l'éclairage public afin de maintenir le fonctionnement du réseau électrique national, alors que des températures record entraînent une hausse de la demande dans certaines régions de ce pays d'Asie du Sud-Est.

Alors que les autorités météorologiques préviennent que la vague de chaleur pourrait se prolonger jusqu'en juin, plusieurs villes ont réduit l'éclairage public après que l'entreprise publique EVN a déclaré que la demande croissante de climatisation pourrait peser davantage sur le réseau électrique national.

"Il fait tellement chaud que les gens doivent porter des vêtements de protection pour se rafraîchir et ne pas se brûler", a déclaré Tran Van Hung, 67 ans, habitant de Hanoi.

Cette semaine, les températures devraient osciller entre 26 et 38 degrés Celsius (78,8 et 100,4 degrés F), selon les autorités météorologiques.

Pour faire face à ce problème, Hanoi allume son éclairage public une demi-heure plus tard que d'habitude, et l'éteint une demi-heure plus tôt, tout en réduisant de moitié l'éclairage sur certaines routes principales et dans les parcs publics.

"Si tout le monde économise de l'énergie, tout le monde aura assez d'électricité à utiliser, mais si ce n'est pas le cas, il y aura une surcharge électrique partielle qui mettra le réseau électrique en danger", a déclaré Luong Minh Quan, un électricien d'EVN à Hanoi.

La semaine dernière, le Viêt Nam a demandé que les appareils électriques soient éteints lorsqu'ils ne sont pas utilisés et que la climatisation soit maintenue à une température supérieure à 26 degrés C (78,8°F).

Certains ont choisi de se rafraîchir dans un parc aquatique, bien que les experts affirment que l'activité sous une chaleur extrême peut entraîner la déshydratation et l'épuisement.

"L'eau peut aider à surmonter la chaleur, car il n'y a pas d'autres solutions immédiates", a déclaré Tran Minh Trung, 48 ans.

