La capsule Starliner de Boeing s'arrime à la station spatiale lors d'un essai en vol sans équipage

Le rendez-vous du CST-100 Starliner, en forme de goutte d'eau, avec l'avant-poste orbital de recherche, qui abrite actuellement un équipage de sept personnes, a eu lieu près de 26 heures après le lancement de la capsule depuis la base spatiale américaine de Cap Canaveral en Floride.

Starliner a décollé jeudi au sommet d'une fusée Atlas V fournie par la coentreprise Boeing-Lockheed Martin United Launch Alliance (ULA) et a atteint son orbite préliminaire prévue 31 minutes plus tard malgré la défaillance de deux propulseurs embarqués.

Boeing a déclaré que les deux propulseurs défectueux ne posaient aucun risque pour le reste du vol spatial, qui intervient après plus de deux ans de retards et d'échecs techniques coûteux dans un programme conçu pour donner à la NASA un autre véhicule pour envoyer ses astronautes en orbite.

L'amarrage avec l'ISS a eu lieu à 20h28 EDT (0028 GMT samedi) alors que les deux véhicules ont survolé le sud de l'océan Indien sur une distance de 271 miles (436 km), selon les commentateurs d'une retransmission en direct de la liaison par la NASA.

UNE ROUTE CAHOTEUSE VERS L'ORBITE

L'issue de ce vol était très importante, car le premier vol d'essai effectué fin 2019 a failli se solder par la perte du véhicule suite à un problème logiciel qui a empêché le vaisseau d'atteindre la station spatiale.

Des problèmes ultérieurs avec le système de propulsion de Starliner, fourni par Aerojet Rocketdyne, ont conduit Boeing à annuler une deuxième tentative de lancement de la capsule l'été dernier.

Le Starliner est resté cloué au sol pendant neuf mois supplémentaires, tandis que les deux entreprises se sont disputées sur la cause du blocage des vannes de carburant et sur l'entreprise chargée de les réparer, comme l'a rapporté Reuters la semaine dernière.

Boeing a déclaré avoir finalement résolu le problème avec une solution de contournement temporaire et prévoit une nouvelle conception après le vol de cette semaine.

Outre la recherche de la cause de la défaillance de deux propulseurs peu après le lancement de jeudi, Boeing a déclaré qu'elle surveillait certains comportements inattendus détectés avec le système de contrôle thermique du Starliner, mais que les températures de la capsule restaient stables.

"Tout cela fait partie du processus d'apprentissage pour l'exploitation de Starliner en orbite", a déclaré Steve Siceloff, commentateur de mission de Boeing, lors de la diffusion sur le Web de la NASA.

La capsule doit quitter la station spatiale mercredi pour un vol de retour vers la Terre, qui se terminera par un atterrissage en parachute assoupli par un airbag dans le désert du Nouveau-Mexique.

Un succès est considéré comme essentiel pour Boeing, alors que l'entreprise basée à Chicago s'efforce de sortir des crises successives de son activité d'avions de ligne et de son unité de défense spatiale. À lui seul, le programme Starliner a coûté près de 600 millions de dollars en revers d'ingénierie depuis la mésaventure de 2019.

Si tout se passe bien avec la mission actuelle, le Starliner pourrait faire voler sa première équipe d'astronautes vers la station spatiale dès l'automne.

Pour l'instant, le seul passager est un mannequin de recherche, bizarrement nommé Rosie the Rocketeer et vêtu d'une combinaison de vol bleue, sanglé dans le siège du commandant qui collecte des données sur les conditions de la cabine de l'équipage pendant le voyage, plus 800 livres (363 kg) de fret à livrer à la station spatiale.

La plate-forme orbitale est actuellement occupée par un équipage composé de trois astronautes de la NASA, d'un astronaute italien de l'Agence spatiale européenne et de trois cosmonautes russes.

Depuis la reprise des vols en équipage vers l'orbite depuis le sol américain en 2020, neuf ans après la fin du programme de navettes spatiales, l'agence spatiale américaine doit compter uniquement sur les fusées Falcon 9 et les capsules Crew Dragon de SpaceX, la société d'Elon Musk, pour faire voyager les astronautes de la NASA.

Auparavant, la seule autre option pour atteindre le laboratoire orbital était de faire du stop à bord de vaisseaux spatiaux russes Soyouz.

(Cette histoire corrige la conversion métrique dans le paragraphe 15)