La cenbank et le régulateur financier de la Corée du Sud s'engagent à remédier aux déséquilibres financiers

Les dirigeants de la banque centrale et de l'autorité de régulation financière de Corée du Sud se sont rencontrés vendredi et ont convenu de travailler en étroite collaboration pour remédier aux déséquilibres du système financier et surmonter la crise du COVID-19, selon une déclaration commune.

Il s'agissait de la première réunion depuis que Koh Seung-beom, ancien membre du conseil de politique monétaire de la Banque de Corée (BOK), a pris ses fonctions de président de la Commission des services financiers le mois dernier.

Le gouverneur de la BOK, Lee Ju-yeol, s'est dit préoccupé par la flambée des prix des actifs et de l'endettement des ménages, ajoutant que la politique monétaire et les politiques macroprudentielles doivent travailler ensemble pour résoudre ces problèmes, selon le communiqué.

Les deux parties ont également convenu de surveiller les changements apportés par les décideurs politiques mondiaux, tels que la réduction progressive du programme d'achat d'obligations de la Réserve fédérale et les hausses potentielles de taux dans le monde.

La BOK a relevé son taux directeur à partir d'un niveau historiquement bas la semaine dernière, devenant ainsi la première grande banque centrale asiatique à s'éloigner des paramètres monétaires de l'ère de la pandémie, alors que l'endettement croissant des consommateurs crée de nouvelles menaces pour l'économie.

