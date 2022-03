La cenbank russe maintient son taux directeur à 20 % et signale une contraction de l'économie.

La banque centrale s'est réunie sur les taux après avoir augmenté le taux directeur de 9,5 % le 28 février à 20 % lorsque le rouble s'est effondré à des niveaux records après que l'Occident a imposé des sanctions contre la Russie après qu'elle ait envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine.

Vendredi, la banque centrale a déclaré que l'inflation, son principal domaine de responsabilité, reviendrait à son objectif de 4 % en 2024, mais n'a pas donné de prévisions d'inflation pour cette année.

"L'économie russe entre dans la phase d'une transformation structurelle à grande échelle, qui s'accompagnera d'une période temporaire mais inévitable d'augmentation de l'inflation", a déclaré la banque centrale dans un communiqué.

L'économie russe se contractera au cours des prochains trimestres, selon la banque.

La décision sur les taux était conforme aux prévisions du consensus des analystes interrogés par Reuters.

L'inflation élevée réduit le niveau de vie et constitue l'une des principales préoccupations des ménages depuis des années. Des taux plus élevés aident à maîtriser l'inflation en poussant les coûts de prêt à la hausse et en augmentant l'attrait des dépôts bancaires.

Elvira Nabiullina, gouverneur de la banque centrale, apportera plus de lumière sur les prévisions et les plans de politique monétaire de la banque centrale lors d'un briefing en ligne à 1400 GMT. La prochaine réunion de fixation des taux est prévue pour le 29 avril.