La cenbank turque réduit son taux de 100 points de base malgré une inflation galopante.

La lire a chuté jusqu'à 1,2 %, la banque ayant fait un pas de plus dans la voie peu orthodoxe préconisée par le président Tayyip Erdogan, qui vise à fournir un crédit bon marché ciblé pour aider à stimuler les exportations turques.

Il n'y avait pratiquement aucun signal indiquant qu'une autre baisse de taux était en préparation et aucun économiste interrogé par Reuters n'en avait prédit une, étant donné que l'inflation a grimpé en flèche pour atteindre les niveaux les plus élevés depuis 24 ans, rongeant profondément les revenus et les économies des Turcs.

La banque a maintenu son taux principal à 14 % au cours des sept derniers mois après l'avoir réduit de 500 points de base vers la fin de l'année dernière. Cet assouplissement politique a déclenché une crise monétaire en décembre qui a fait exploser l'inflation.

Les réductions de taux demandées depuis longtemps par Erdogan - qui exerce une influence sur la banque après avoir évincé plusieurs de ses gouverneurs ces dernières années - ont laissé les taux d'intérêt réels en territoire profondément négatif et ont accéléré une crise du coût de la vie pour les ménages turcs.

Les analystes ont exprimé leur consternation face à cette décision.

"Je suis sans voix. Ce n'est pas du tout la chose la plus évidente à faire", a déclaré Kieran Curtis, gestionnaire de fonds chez Abrdn à Londres.

S'en tenir au plan peu orthodoxe d'Erdogan :

Le comité d'établissement de la politique de la banque centrale a déclaré qu'il devait agir car les indicateurs avancés indiquaient une perte d'élan économique au troisième trimestre.

"Il est important que les conditions financières restent favorables pour préserver la dynamique de croissance de la production industrielle et la tendance positive de l'emploi dans une période d'incertitudes croissantes concernant la croissance mondiale ainsi que l'escalade du risque géopolitique", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le nouveau taux directeur "est adéquat dans le cadre des perspectives actuelles", a-t-elle ajouté, précisant que l'écart croissant entre son taux directeur et la hausse des taux d'emprunt réduisait "l'efficacité de la transmission monétaire".

"Nous pensons que le panorama des politiques macroéconomiques en Turquie est devenu plus insoutenable avec la baisse des taux d'aujourd'hui", ont écrit les analystes de Goldman Sachs dans une obligation dans laquelle ils prévoient que l'inflation annualisée va grimper à plus de 90 % et ne se calmera qu'à près de 75 % d'ici la fin de l'année grâce à des effets de base.

"Nous reconnaissons un risque substantiel de hausse de nos prévisions", ajoute l'obligation. Ils ne prévoient pas d'autres réductions de taux dans un avenir proche.

La crise monétaire de l'année dernière a vu la lire chuter de 44% par rapport au dollar, alimentant l'inflation via les importations. La monnaie a encore perdu 27 % depuis le début de l'année, tandis que l'inflation a atteint 79,60 % en juillet, en partie à cause des retombées de la guerre en Ukraine.

Jeudi, la lire a franchi la barre des 18 pour un dollar pour la première fois depuis décembre et était en passe, à 1748 GMT, de clôturer à 18,06, son niveau le plus faible jamais atteint.

À CONTRE-COURANT

Les contraintes de l'offre, la demande des consommateurs et les retombées de la guerre alimentant l'inflation au niveau mondial, les banques centrales des marchés développés et émergents augmentent les taux d'intérêt.

Le taux d'inflation de la Turquie est parmi les plus élevés au monde, alors que son taux d'intérêt réel, à moins 67 %, est parmi les plus bas.

Ozge Arslan, une enseignante d'Istanbul, a déclaré que la hausse des factures d'électricité et de gaz naturel avait obligé sa famille à réduire l'utilisation du four et de la bouilloire et à prendre des douches plus courtes.

Les sondages d'opinion montrent que ces préoccupations ont porté atteinte à la popularité d'Erdogan, qui doit affronter des élections difficiles à la mi-2023.

Il a peu parlé des taux d'intérêt depuis le 6 juin, lorsqu'il a déclaré que la Turquie continuerait à les réduire plutôt que de les augmenter.

La banque a déclaré que l'inflation est alimentée par les effets décalés de la hausse des prix de l'énergie, des formations de prix non soutenues par les fondamentaux économiques et des chocs d'approvisionnement négatifs.

Elle a répété que la désinflation devrait commencer grâce aux mesures que la banque et d'autres autorités ont prises pour refroidir certaines formes de crédit, ainsi qu'à une fin éventuelle de la guerre.

Dans le sondage Reuters, les 14 économistes s'attendaient à ce que le taux repo de référence à une semaine reste inchangé cette semaine. Seul un économiste a prédit une baisse plus tard dans l'année.

Le mois dernier, la banque a relevé ses prévisions d'inflation pour la fin de l'année à 60,4 %, par rapport à l'estimation médiane des économistes de 70 %. Elle prévoit un pic d'inflation de près de 90 % cet automne.