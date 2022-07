La cenbanque indienne a "raison" d'utiliser ses réserves de change pour lutter contre la volatilité de la roupie : conseiller économique

"Je pense que la RBI a raison d'utiliser les réserves de change pour lisser le mouvement de l'INR/USD.... Il est inutile de cibler un niveau INR/USD lorsque l'USD s'apprécie par rapport à toutes les autres majors", a déclaré Sanjeev Sanyal dans une interview au Reuters Global Markets Forum (GMF).

"À plus long terme, nous devons maintenir une macro-stabilité globale et permettre au cycle de se dérouler", a déclaré Sanyal, qui était auparavant le principal conseiller économique de l'Inde.

Le Conseil dont il fait désormais partie conseille le Premier ministre Narendra Modi et son gouvernement en matière de politique économique.

La roupie indienne a chuté d'environ 7,4 % par rapport au dollar depuis le début de l'année, pour s'échanger près d'un plancher record de 80,0650.

Le dollar a augmenté d'environ 11,2 % par rapport à un panier de devises, les marchés se préparant à d'autres hausses des taux d'intérêt américains dans un contexte de pressions inflationnistes croissantes et de signes d'affaiblissement de l'économie mondiale.

M. Sanyal a également déclaré que l'inflation de l'Inde était presque entièrement importée et, en tant qu'importateur de pétrole, qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose à court terme pour la contrôler. Les coûts mondiaux du pétrole et d'autres énergies ont grimpé en flèche cette année, poussés à la hausse par l'impact de la guerre en Ukraine et des problèmes plus larges de la chaîne d'approvisionnement. [O/R]

M. Sanyal a déclaré qu'il pensait que le déficit du compte courant de l'Inde était dans une position confortable et, à la question de savoir si une limitation des importations non essentielles était envisagée, il a ajouté : "Le gouvernement répondra avec souplesse à la situation telle qu'elle évolue."

Sanyal a également déclaré que l'Inde traitait les crypto instruments comme des actifs et non des devises, et que leur réglementation nécessiterait une coordination mondiale.

