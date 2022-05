La cenbanque indienne augmente le taux de rachat clé de 40 points de base dans un mouvement hors-cycle.

Le MPC a augmenté le taux directeur ou le taux repo de 40 points de base à 4,40 %, a déclaré M. Das.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans de l'Inde a augmenté à 7,41 % après que la RBI a augmenté son taux directeur.

M. Das a déclaré que le Comité de politique monétaire conservera son orientation accommodante à un moment où l'inflation mondiale augmente de manière alarmante, même si l'activité d'investissement montre une certaine traction dans le pays.

"Le CPM a jugé que les perspectives d'inflation justifient une réponse appropriée et opportune par des mesures résolues et calibrées afin de garantir que les effets de second tour des chocs du côté de l'offre sur l'économie soient contenus et que les attentes d'inflation à long terme restent fermement ancrées", a déclaré M. Das.

"De l'avis du CPM, une réponse de politique monétaire à ce stade contribuerait à préserver la stabilité macro-financière dans un contexte de volatilité croissante sur les marchés financiers", a-t-il ajouté.