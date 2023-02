La cenbanque indienne augmentera à nouveau ses taux en raison de l'inflation persistante et de la pression de la Fed - analystes

Mercredi, la RBI a augmenté le taux de rachat de 25 points de base (pb), ce qui était largement attendu. Il s'agit de la sixième hausse de taux consécutive, ce qui porte le total à 250 pb pour l'année fiscale en cours.

Toutefois, la banque centrale a surpris les marchés en laissant la porte ouverte à un resserrement plus important, affirmant que la rigidité de l'inflation de base était préoccupante.

"Une projection plus agressive du profil de croissance et d'inflation et le commentaire prudent (des décideurs) nous ont amenés à ajouter une autre hausse de 25 points de base en avril 2023 à notre scénario de base", a déclaré Samiran Chakraborty, économiste en chef de Citi pour l'Inde.

La RBI a également maintenu son orientation politique à "retrait de l'accommodation", plutôt que de passer à "neutre".

"En conservant cette position, la RBI a laissé une marge ouverte pour un nouveau resserrement. Nous continuons de nous attendre à ce que la RBI augmente encore de 25 points de base lors de la réunion d'avril, en raison de la rigidité de l'inflation de base et d'un renversement des prix des légumes", a déclaré Santanu Sengupta, économiste en chef pour l'Inde chez Goldman Sachs.

ING et QuantanEco Research s'attendent maintenant à ce que la RBI augmente le taux de rachat lors de sa prochaine décision politique, prévue le 6 avril.

Mais cela n'est pas seulement dû aux inquiétudes concernant l'inflation.

PRESSION SUR LA ROUPIE

Les traders ont déclaré que le mouvement de la roupie et les perspectives de taux de la Fed influenceront probablement aussi la RBI.

"Nous pensons que les développements sur le front extérieur ont joué un rôle tout aussi important dans l'adoption par la RBI d'un ton hawkish", a déclaré Pranjul Bhandari, économiste en chef pour l'Inde et l'Indonésie chez HSBC, dans une note.

Elle a souligné que la dernière réunion est intervenue alors que les investisseurs étrangers ont retiré 4,4 milliards de dollars des actions indiennes depuis le début de l'année.

"Et même si la roupie a été parmi les devises asiatiques les plus stables en 2022 (selon l'analyse de la RBI dans sa déclaration de politique générale), nous constatons que la roupie a sous-performé la région au cours des dernières semaines", a déclaré Mme Bhandari.

La roupie est actuellement à 82,62 pour un dollar, à moins de 1% du record de 83,29 qu'elle a atteint en octobre dernier.

Le changement des attentes concernant les perspectives de taux de la Fed depuis le rapport meilleur que prévu sur l'emploi américain de vendredi pourrait maintenir la roupie et d'autres devises asiatiques sous pression.

Les investisseurs s'attendent désormais à une hausse de 25 points de base des taux lors de chacune des deux prochaines réunions de la Fed. Il y avait des doutes sur une seule avant le rapport sur l'emploi.

L'augmentation continue des prévisions de taux des fonds fédéraux, a déclaré SBI Research dans une note, a rendu difficile la prise de décisions politiques par les banques centrales des économies émergentes.