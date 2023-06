La centrale nucléaire de Zaporizhzhia, en Ukraine, occupée par la Russie, prévoit de reprendre le pompage de l'eau de ce qui reste de l'énorme réservoir situé derrière un barrage voisin qui a éclaté il y a deux semaines, a déclaré mercredi l'organisme de surveillance nucléaire de l'ONU.

L'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré la semaine dernière qu'il n'était pas certain qu'il soit possible de pomper l'eau du réservoir pour refroidir les réacteurs et le combustible usé de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, étant donné l'ampleur de la baisse du niveau du réservoir.

Bien que la centrale puisse se rabattre sur d'autres sources d'eau, notamment un bassin de refroidissement contenant, selon l'AIEA, des mois d'eau, tout ce qui peut être pompé du réservoir devrait permettre de gagner du temps avant que les stocks ne doivent être réapprovisionnés.

"La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhya (ZNPP) prévoit de reprendre le pompage de l'eau qui reste accessible malgré une perte importante d'eau dans le réservoir de Kakhovka causée par la destruction du barrage en aval au début du mois", a déclaré l'AIEA dans un communiqué.

Au cours des deux dernières semaines, Zaporizhzhia a reçu son eau de refroidissement grâce aux réserves d'un canal de décharge d'une centrale thermique voisine. Ce canal de décharge a également été utilisé pour remplacer l'eau du bassin de refroidissement qui s'est évaporée, a indiqué l'AIEA.

"En conséquence, et conformément aux prévisions, le niveau d'eau du canal a baissé de 10 centimètres par jour et est actuellement mesuré à un peu plus de 17 mètres. L'eau de ce canal devrait encore assurer le refroidissement pendant de nombreuses semaines", a déclaré l'AIEA.

"La centrale ZNPP se prépare maintenant à réapprovisionner le canal de décharge ZTPP, soit en pompant l'eau du canal d'entrée ZTPP, ce qui était la pratique normale avant l'endommagement du barrage, soit à partir d'un plan d'eau dans le port de la centrale ZNPP", ajoute l'agence.