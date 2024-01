L'exploitant de la centrale électrique britannique Drax a déclaré mardi que le gouvernement avait approuvé sa demande de planification visant à convertir deux unités de biomasse de sa centrale Drax pour utiliser une technologie d'élimination du carbone connue sous le nom de bioénergie avec captage et stockage du carbone (BECCS).

La centrale électrique de Drax compte actuellement quatre unités de production à base de biomasse et produit environ 4 % de l'électricité britannique et 9 % de l'électricité renouvelable.

La technologie BECCS est actuellement la seule technologie crédible à grande échelle qui permette à la fois d'éliminer le carbone et de produire de l'électricité renouvelable.

En mars, la Grande-Bretagne a présenté des plans visant à renforcer sa sécurité et son indépendance énergétiques en investissant dans des efforts pour passer à des sources d'énergie plus propres et plus abordables, y compris des projets visant à capturer et à stocker le dioxyde de carbone.

"L'approbation du DCO (Development Consent Order) est une nouvelle étape dans le développement de nos plans BECCS et démontre à la fois le rôle continu de la centrale électrique de Drax dans la sécurité énergétique du Royaume-Uni et le rôle critique qu'elle pourrait jouer dans l'élimination à grande échelle du dioxyde de carbone pour atteindre les objectifs Net Zero", a déclaré Will Gardiner, PDG du groupe Drax.