La centrale nucléaire de Leibstadt déconnectée pendant cinq mois

Leibstadt (awp/ats) - La centrale nucléaire de Leibstadt va être déconnectée du réseau lundi pour cinq mois. Le condensateur et le système de refroidissement du réacteur seront changés, ce qui explique la durée inhabituellement longue de cette révision annuelle.

Trois des quatre réacteurs nucléaires encore en activité en Suisse seront ainsi l'arrêt. Le réacteur numéro un de la centrale de Beznau est actuellement en révision et la centrale de Gösgen sera déconnectée du réseau samedi pour sa révision annuelle.

Seul le réacteur numéro deux de Beznau fournira encore de l'électricité la semaine prochaine. Le réacteur numéro un, à l'arrêt depuis le 11 mai, devrait redémarrer dans le courant de la semaine prochaine.

Au cours des travaux de révision de la centrale de Leibstadt, 80 nouveaux éléments combustibles seront installés dans le réacteur qui en contient 648, a indiqué vendredi la centrale. Il y aura aussi un renouvellement de certains systèmes de sécurité et de contrôle.

Grâce à l'installation d'un nouveau condensateur et au changement du système interne de refroidissement du réacteur, la production d'électricité de la centrale augmentera d'environ 10 mégawatts. Deux nouveaux moteurs de 30 tonnes, deux pompes d'environ 18 tonnes et deux convertisseurs de 18 mètres de long et pesant chacun 35 tonnes vont être installés.

Comme pendant la révision annuelle de 2020, des mesures strictes de protection contre le coronavirus sont prévues. Des tests de masse seront effectués sur le personnel affecté aux travaux.

ats/al