La chaîne britannique de magasins de proximité McColl's déclare qu'elle pourrait être placée sous administration judiciaire.

La déclaration de l'entreprise a été publiée après qu'un journaliste de Sky News ait tweeté que McColl's, qui a un partenariat étendu avec le grand supermarché Morrisons, pourrait se retrouver sous administration dès vendredi.

McColl's a réaffirmé qu'elle était toujours en pourparlers sur des solutions de financement potentielles afin de résoudre les problèmes de financement à court terme et de créer une plateforme stable pour l'entreprise.

"McColl's confirme qu'à moins qu'une solution alternative ne puisse être convenue à court terme, il est de plus en plus probable que le groupe soit placé sous administration judiciaire dans le but de réaliser une vente du groupe à un acheteur tiers et de garantir les intérêts des créanciers et des employés", a déclaré la société.

Le groupe a un lien de vente en gros avec Morrisons, la quatrième plus grande chaîne de supermarchés de Grande-Bretagne.

Le groupe de 1 100 magasins, qui gère les magasins de proximité de marque McColl's et Morrisons Daily ainsi que les kiosques à journaux Martin's, emploie environ 16 000 personnes.

En début de semaine, McColl's a déclaré qu'il était probable qu'il demande la suspension de la cotation de ses actions le 1er juin car il ne respecterait pas la date limite de publication de ses résultats annuels avant la fin mai.