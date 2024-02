La chaîne d'hôpitaux américaine Providence Health a ouvert lundi un nouveau site dans la ville indienne d'Hyderabad, dans le but de concentrer et de renforcer ses services tels que la cybersécurité et les outils qui aident les médecins dans leur travail administratif.

L'entreprise à but non lucratif basée à Renton, dans l'État de Washington, qui gère 52 hôpitaux aux États-Unis, utilisait déjà son site actuel d'Hyderabad comme plaque tournante pour des opérations telles que la technologie, les ressources humaines et les finances.

Le site, qui emploie actuellement quelque 1 400 personnes, prévoit de s'associer à d'autres exploitants d'hôpitaux et, ainsi, de porter ses effectifs à 3 500 personnes l'année prochaine, a déclaré Rod Hochman, PDG, lors d'une interview accordée à Reuters.

"Il n'y a aucun sens à faire tout cela tout seul dans son propre magasin, même si vous êtes un grand système de santé.

"Ce que nous disons, c'est : pourquoi ne pas externaliser et confier cette tâche à une entreprise qui travaille déjà dans le secteur de la santé, plutôt qu'à Accenture ou à un autre organisme ? a ajouté M. Hochman.

Providence a déjà embauché environ 70 personnes pour fournir certains de ces services à l'entreprise de soins de santé américaine AdventHealth et est en pourparlers avec d'autres fournisseurs de services de santé.

Providence n'a pas divulgué son investissement ni sa contribution au chiffre d'affaires du site d'Hyderabad.