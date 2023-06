Cava Group Inc, qui exploite une chaîne de restaurants rapides méditerranéens aux États-Unis, a déclaré lundi qu'il visait une valorisation allant jusqu'à 2,12 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis.

La société a l'intention de vendre environ 14,44 millions d'actions à un prix compris entre 17 et 19 dollars chacune dans le cadre de l'offre proposée, visant à lever jusqu'à 274,4 millions de dollars sur la base de l'extrémité supérieure de la fourchette proposée.

Cava a été fondé par trois amis d'origine grecque : Ted Xenohristos, Ike Grigoropoulos et Dimitri Moshovitis. Le groupe a ouvert son premier restaurant, Cava Mezze, à Rockville en 2006 et a commencé à vendre ses sauces et pâtes à tartiner dans les épiceries locales deux ans plus tard.

La cotation de la société intervient à un temps utile pour les marchés publics américains, les transactions étant quasiment au point mort depuis l'année dernière, les investisseurs étant confrontés à une volatilité accrue dans un contexte de hausse des taux d'intérêt.

Toutefois, les premiers signes d'un dégel des marchés publics se font sentir, les candidats à l'introduction en bourse étant portés par une amélioration du sentiment de découragement face au risque.

J.P. Morgan et Jefferies sont les co-chefs de file de l'offre.

La société prévoit de s'inscrire à la Bourse de New York sous le symbole "CAVA".