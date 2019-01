La chaîne eSPORTS1 disponible à partir du 24 janvier 2019 dans MySports Pro : un pas de plus vers le « home of eSports »

La première chaîne eSports germanophone, eSPORTS1, sera lancée le 24 janvier 2019. MySports présente le programme de la journée de lancement exclusivement en Suisse. De cette manière, MySports souligne son rôle de précurseur dans le domaine de l'eSports. La chaîne sportive a commencé à diffuser le format hebdomadaire « Arena eSports » en automne 2017, complété par la série « Good Game - die Esports-Revolution » un an plus tard.La chaîne eSPORTS1 sera disponible dans le bouquet de chaînes germanophone de MySports Pro à partir du 24 janvier 2019.

Le programme, prévu 24 h/24, comprendra chaque année au moins 1200 heures d'événements d'eSports retransmis en direct, ainsi que des émissions phares et un magazine produit par la chaîne elle-même. Les contenus seront choisis, préparés et présentés par une rédaction spécialisée en collaboration avec des experts et des influenceurs de la communauté eSports germanophone. De nombreux événements d'eSports seront commentés en allemand et diffusés à partir d'un studio consacré à cette discipline. Les titres d'eSports les plus célèbres tels que League of Legends, Dota 2, Counter Strike, Overwatch ou encore FIFA 19 sont au cœur de la programmation.

Le complément idéal à l'offre eSports existante de MySports

MySports est la seule chaîne suisse à se concentrer sur les contenus eSports de cette manière. « Dès le lancement de la chaîne, nous avons décidé de présenter les sports classiques, mais aussi ce nouveau type de sport. La mise en place de la nouvelle chaîne eSPORTS1 montre que nous avons vu juste. Avec l'intégration de eSPORTS1 dans MySports Pro, nous élargissons notre offre pour les groupes cibles intéressés par l'eSports. », déclare Steffi Buchli, responsable des programmes MySports.

Les matchs de NHL et de NBA bientôt sur SPORT1+

eSPORTS1 remplacera SPORT1 US dans le bouquet de chaînes germanophone à partir du 24 janvier 2019. Cela ne signifie pas pour autant que les amateurs de sport américain devront renoncer aux retransmissions des matchs de la NHL ou de la NBA ; ces derniers seront en effet diffusés sur SPORT1+ à partir de la date de changement. SPORT1+ est également incluse dans le bouquet de chaînes MySports Pro et est donc disponible sans coûts supplémentaires.

